Pittella in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne

“La Giornata internazionale dei diritti delle donne rappresenta un momento cruciale per ribadire l’impegno verso l’uguaglianza e la dignità sociale, principi fondamentali della nostra Costituzione. Le donne in Basilicata sono protagoniste dello sviluppo del nostro territorio, ma persistono ancora disuguaglianze, soprattutto in ambito lavorativo, salariale e nei ruoli decisionali”. Così ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale, Marcello Pittella, che ha aggiunto:

“La violenza di genere rimane una problematica grave e urgente, che richiede risposte rapide e concrete da parte delle istituzioni e della società civile. Affrontare questa emergenza implica una trasformazione culturale, che deve partire dall’educazione, promuovendo l’equità e il rispetto reciproco, per abbattere stereotipi e discriminazioni”.

“Il Consiglio regionale”, ha concluso Pittella, “continuerà a lavorare con determinazione per promuovere iniziative legislative a sostegno della parità di genere, contrastando ogni forma di discriminazione e garantendo la piena partecipazione delle donne alla vita sociale, economica e politica della Basilicata. La parità di genere non è un obiettivo simbolico, ma una strategia cruciale per lo sviluppo economico e sociale della nostra comunità, e il Consiglio regionale contribuirà a realizzarla con il proprio impegno istituzionale”.