Latronico: “Riduzione delle Liste di Attesa, una Priorità per la Regione Basilicata”

“La riduzione delle liste di attesa è una delle priorità assolute per la Regione Basilicata. In questa direzione, abbiamo già avviato un percorso strutturato per dare piena attuazione alla Legge numero 107 del 2024, assicurando ai cittadini un accesso più rapido e equo alle prestazioni sanitarie”, ha dichiarato l’assessore lucano alla Sanità, Cosimo Latronico, in un’intervista all’ANSA.

“Grazie all’istituzione dell’Unità centrale di gestione dell’assistenza sanitaria e dei tempi di attesa, prevista dalla Dgr numero 577 del 2024, e alle prime azioni correttive avviate entro il 31 dicembre 2024, abbiamo già individuato le prestazioni critiche e stanziato risorse significative per ridurre i tempi di attesa”, ha proseguito Latronico.

Con una disponibilità complessiva di 4,6 milioni di euro, ha spiegato l’assessore, sono state finanziate prestazioni sanitarie sia presso le strutture pubbliche che quelle private accreditate, con l’obiettivo di ridurre i disagi per i cittadini e migliorare l’efficienza del sistema sanitario regionale.

“Pur riconoscendo che il tempo a disposizione per l’attuazione di queste misure è stato limitato, siamo consapevoli delle criticità legate alla carenza di personale sanitario, un problema strutturale su cui continueremo a lavorare con determinazione”, ha aggiunto.

Latronico ha poi annunciato che “nel mese di marzo sarà adottato il nuovo Piano regionale delle liste di attesa per l’anno in corso, che fornirà indicazioni operative precise alle aziende sanitarie per migliorare l’efficienza del sistema e garantire il rispetto dei tempi stabiliti dal Piano nazionale di governo delle liste di attesa (Pngla)”.

“Il nostro obiettivo è chiaro: rendere la sanità lucana più accessibile, efficiente e vicina alle esigenze dei cittadini. Il percorso è complesso, ma la Regione Basilicata è determinata a proseguire su questa strada, con azioni concrete e soluzioni strutturali”, ha concluso l’assessore Latronico.