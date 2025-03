Furto a Vietri di Potenza: due persone denunciate dai Carabinieri

Vietri di Potenza – Sono due le persone denunciate per un furto avvenuto qualche settimana fa in una contrada del territorio vietrese. Grazie alle indagini condotte dai Carabinieri della locale stazione, guidati dal maresciallo Daiana Conte, è stato possibile individuare e deferire i responsabili: si tratta di un uomo e una donna, entrambi di origine est-europea e residenti nella provincia di Napoli.

Il furto è avvenuto in mattinata, quando l’azienda colpita era momentaneamente vuota. I due malviventi, giunti sul posto a bordo di un furgone Iveco Daily, hanno dapprima effettuato una perlustrazione a piedi per studiare la situazione. Successivamente, mentre uno dei due attendeva all’esterno per controllare la situazione e facilitare il trasporto della refurtiva, l’altro ha scavalcato la recinzione, riuscendo a sottrarre materiale in rame per un valore di diverse centinaia di euro.

L’azione dei ladri è stata interamente ripresa dalle telecamere di videosorveglianza presenti lungo il perimetro del capannone e all’ingresso del territorio di Vietri di Potenza, in prossimità dello svincolo del raccordo Sicignano-Potenza, in contrada San Vito.

L’allarme è scattato immediatamente grazie alla segnalazione del proprietario, che ha avvisato i Carabinieri. Le indagini, condotte con tempestività, hanno consentito di chiudere il cerchio in breve tempo, portando all’identificazione dei due soggetti e alla loro denuncia.