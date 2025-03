Il CeSAM protagonista di “Ragazzi Fuori” su Rai 1 sabato 8 marzo ore10, un viaggio nelle passioni giovanili

Sabato 8 marzo 2025, alle ore 10, all’interno della trasmissione Uno Mattina in Famiglia su Rai 1, andrà in onda un servizio speciale interamente girato presso il CeSAM – Centro Sperimentale delle Arti Mediterranee. Questo speciale fa parte del format Ragazzi Fuori, un progetto televisivo che racconta il mondo giovanile, mettendo al centro le passioni, gli spazi e le attività che i giovani scelgono per esprimersi e crescere.

Il servizio, dedicato ai ragazzi che frequentano il CeSAM, darà loro la possibilità di raccontare come vivono il loro tempo libero, cosa significa far parte di un ambiente creativo e il ruolo fondamentale che l’arte, la musica, il cinema, il teatro, il fumetto e il gaming ricoprono nelle loro vite.

Ragazzi Fuori: Un viaggio nelle passioni giovanili

Condotto da Stefano Pieri, noto come Psicologo della strada, e con la regia di Andrea Rispoli, Ragazzi Fuori si distingue per il suo approccio autentico alla realtà giovanile, esplorando le esperienze di giovani fuori dal contesto scolastico. Il programma racconta come le passioni e gli interessi extra-scolastici possano contribuire alla crescita personale, emotiva e sociale dei ragazzi.

Le riprese effettuate all’interno del CeSAM permetteranno di mostrare uno spazio unico in Basilicata, dove i giovani hanno l’opportunità di sperimentare, apprendere e creare attraverso diverse discipline artistiche. Durante il servizio, Stefano Pieri intervisterà direttamente i ragazzi, raccogliendo le loro esperienze e le emozioni legate alla partecipazione alle numerose attività del centro.

Il CeSAM: Un laboratorio di espressione giovanile

Il Centro Sperimentale delle Arti Mediterranee è un vero e proprio hub culturale e creativo, diretto da Marcello Foti, direttore artistico e generale del Centro Sperimentale di Cinematografia. Il CeSAM offre ai giovani l’opportunità di sviluppare le proprie passioni in un ambiente stimolante e inclusivo. Qui, operano alcune delle realtà artistiche più innovative della regione, tra cui:

Nerdworks , che diffonde la cultura nerd attraverso eventi dedicati al fumetto, al gaming e alle nuove forme di narrazione interattiva.

, che diffonde la cultura nerd attraverso eventi dedicati al fumetto, al gaming e alle nuove forme di narrazione interattiva. Gommalacca Teatro , che utilizza il teatro come strumento di racconto del territorio e di attivazione sociale con progetti come PotenzaSilentPlay.

, che utilizza il teatro come strumento di racconto del territorio e di attivazione sociale con progetti come PotenzaSilentPlay. Boom! Associazione Musicale , che forma giovani musicisti e contribuisce alla crescita della scena musicale locale.

, che forma giovani musicisti e contribuisce alla crescita della scena musicale locale. Fondue – Spazio all’Arte , un punto di riferimento per la danza e le arti performative, con workshop e collaborazioni internazionali.

, un punto di riferimento per la danza e le arti performative, con workshop e collaborazioni internazionali. Basilicata Creativa , il cluster delle industrie culturali e creative della regione, impegnato nella valorizzazione del talento e dell’innovazione artistica.

, il cluster delle industrie culturali e creative della regione, impegnato nella valorizzazione del talento e dell’innovazione artistica. Stoà Teatro e Bds , produzioni e distribuzione teatrali.

, produzioni e distribuzione teatrali. Formazione Cinema, con collaborazioni prestigiose come quella con Giancarlo Giannini e altre istituzioni del settore cinematografico.

Un racconto autentico dei giovani di oggi

Il servizio mostrerà i giovani protagonisti del CeSAM, che raccontano le proprie esperienze e spiegano come la partecipazione a laboratori creativi, spettacoli, sessioni di gaming e attività artistiche abbia avuto un impatto significativo sulla loro crescita personale e sul loro modo di vedere il futuro.

Stefano Pieri, conduttore di Ragazzi Fuori, sottolinea l’importanza di far emergere il mondo interiore dei giovani: “Nelle mie interviste cerco di portare alla luce i sogni, le emozioni e il rapporto dei ragazzi con la società. Il CeSAM è un luogo in cui i giovani possono esprimersi liberamente e costruire il proprio percorso di vita attraverso la creatività.”

Appuntamento su Rai 1

Non perdere l’appuntamento con Ragazzi Fuori sabato 8 marzo alle ore 10 su Rai 1, all’interno della trasmissione Uno Mattina in Famiglia, condotta da Beppe Convertini, Monica Setta e Ingrid Muccitelli. Un’opportunità unica per scoprire come il CeSAM stia diventando un punto di riferimento per i giovani della Basilicata, un luogo dove la passione e la creatività non hanno limiti.