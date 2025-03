Undici associazioni del Comune di Avigliano e di Pietragalla hanno deciso di unire le forze per dar vita a un evento dal titolo significativo: Non solo 8 Marzo. Un progetto che non si limita a celebrare la Giornata Internazionale della Donna, ma si estende nel tempo e nello spazio per offrire un ricco programma di iniziative volte alla sensibilizzazione, alla riflessione e all’ispirazione delle nuove generazioni.

La manifestazione prenderà il via sabato 8 Marzo alle ore 17:00 presso la Sala Cinema “P.P. Pasolini” di Lagopesole con un convegno dedicato al tema “Le donne in politica: passato, presente e futuro”. Un’occasione per riflettere sul ruolo delle donne nelle istituzioni, analizzando i progressi compiuti, le sfide ancora da affrontare e gli obiettivi per il futuro.

Durante l’incontro, avremo l’onore di premiare le rappresentanti dei nostri comuni che, per prime, hanno aperto la strada nella politica locale, lasciando un’eredità importante da trasmettere.

Da qui, una serie di celebrazioni nelle varie frazioni dei due comuni coinvolti.

Ogni luogo diventerà protagonista di un momento unico di celebrazione e riflessione sulla condizione della donna attraverso seminari tematici – per approfondire aspetti sociali, culturali e storici – incontri e testimonianze, per dar voce alle esperienze che hanno lasciato il segno nella comunità.

A queste attività si aggiungeranno laboratori creativi, pensati per coinvolgere soprattutto i giovani e spingerli a riflettere sull’importanza del rispetto e dell’uguaglianza.

Questo progetto non è solo una celebrazione, ma un messaggio di coesione. Lavorare insieme su temi così importanti rafforza la credibilità e l’impatto delle iniziative, mostrando alle nuove generazioni il valore della collaborazione.

Solo uniti possiamo affrontare le sfide legate ai diritti delle donne e costruire un futuro più equo e rispettoso.

Questo il calendario degli eventi: