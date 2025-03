Assessore Cicala: incontro su Alsia e innovazione

Oggi, presso la sede dell’Alsia Basilicata a Pantanello di Metaponto, l’Assessore regionale alle Politiche Agricole, Forestali e Alimentari, Carmine Cicala e, il Commissario dell’Alsia, Vittorio Restaino hanno incontrato i funzionari per discutere del consolidamento del ruolo dell’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura nel comparto agricolo e agroalimentare regionale.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto sulle attività di sperimentazione, divulgazione e ricerca che l’Agenzia porta avanti per supportare l’intero comparto agricolo lucano e rafforzarne la competitività.

Uno dei temi centrali affrontati durante l’incontro è stato quello della dismissione dei beni derivanti dalla riforma fondiaria, un processo fondamentale per migliorare l’utilizzo delle risorse e favorire lo sviluppo del settore.

“La valorizzazione e il riutilizzo di questi beni – ha dichiarato l’Assessore Cicala – devono rappresentare un’opportunità concreta per il tessuto agricolo lucano. È essenziale che questo patrimonio venga gestito in modo efficiente, generando benefici sul piano sociale, economico e produttivo, e contribuendo così a creare nuove opportunità di crescita per il territorio.”

Nel corso dell’incontro, l’Assessore Cicala ha inoltre ribadito che la scelta del temporaneo commissariamento dell’Alsia risponde alla necessità di rafforzare il dialogo tra gli attori del settore e di creare un contesto più solido per il futuro dell’Agenzia.

“Il commissariamento, in questo caso, è uno strumento di rafforzamento e di riorganizzazione – ha spiegato Cicala – per favorire un confronto costruttivo con il mondo agricolo e porre le basi per una gestione più efficace e orientata alle esigenze del territorio. L’obiettivo è creare le migliori condizioni per chi, in futuro, assumerà la guida dell’Alsia, affinché possa operare in un contesto più solido e coeso.”

L’incontro ha confermato l’importanza di Alsia come punto di riferimento per l’agricoltura lucana e la volontà della Regione di sostenerne il ruolo attraverso azioni concrete, mirate all’innovazione e allo sviluppo sostenibile.