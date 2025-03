Lavori SS 18: Consorzio Turistico Maratea chiede l’apertura del tratto monitorato in attesa che venga reso disponibile il by pass.

Apprendiamo con particolare entusiasmo che i lavori per la realizzazione del bypass provvisorio, finalizzato ad alleggerire temporaneamente le problematiche legate alla viabilità costiera della S.S. 18, non subiranno alcuna interruzione a causa della prescrizione riguardante la nidificazione, come previsto nel programma di realizzazione.

A sostenerlo è il Consorzio Turistico Maratea in una nota a firma del presidente Biagio Salerno.

Desideriamo esprimere il nostro sentito ringraziamento all’assessore Pasquale Pepe, all’assessore Laura Mongiello e al Sindaco di Maratea, Cesare Albanese, per questa importantissima notizia, che ci infonde speranza riguardo a tempi brevi per il completamento del tratto che consentirà una viabilità più agevole e contribuirà ad evitare ulteriori perdite economiche. Infatti, la mancanza di una viabilità adeguata, in particolare a causa della frana che ha interessato il tratto S.S. 18 tra le frazioni di Castrocucco e Marina , ha creato in questi anni disagi considerevoli sia per i residenti che per i turisti.

Questa notizia – aggiunge il Consorzio – è di fondamentale importanza, poiché rappresenta un’opportunità di collegamento in attesa dell’avvio dei lavori per la realizzazione della galleria, che risolverà definitivamente i problemi di viabilità. Grazie all’impegno del Ministro delle Infrastrutture, Maratea ha già ottenuto la disponibilità economica per la realizzazione dell’opera.

Il Consorzio Turistico Maratea esprime la necessità che, nell’attesa del completamento del bypass, vengano forniti dettagli precisi riguardo ai tempi di realizzazione, considerando che la stagione estiva si avvicina e non vi è ancora una data certa per l’apertura. Come già discusso in vari incontri con il Sindaco Cesare Albanese, riteniamo che sia determinante e vitale l’apertura del tratto monitorato, necessaria la fruibilità già prima di Pasqua, quale segnale positivo sia per la comunità che per i turisti. Questo intervento è fondamentale per evitare ulteriori danni economici anche nella stagione 2025 e per favorire un clima di ottimismo e tranquillità tra gli imprenditori e i residenti.

Pertanto, chiediamo con urgenza di conoscere la data di apertura, per poter informare adeguatamente i nostri ospiti, che quotidianamente ci pongono domande riguardo alla risoluzione dei problemi di viabilità. Inoltre, riteniamo fondamentale evitare restrizioni orarie o, in alternativa, posticipare la chiusura a un orario adeguato considerata la vocazione turistica della città di Maratea, garantendo una giusta fruibilità del territorio .

Infine – conclude la nota del Consorzio – sottolineiamo che il monitoraggio continuo del tratto della S.S. 18, sebbene non presidiato durante la stagione invernale, ha contribuito a garantire la sicurezza e a monitorare l’efficacia delle soluzioni adottate. Ci auguriamo che questo intervento possa creare il giusto equilibrio, migliorando l’accessibilità e rassicurando i turisti, che in questi anni hanno subito notevoli disagi. Attendiamo con fiducia ulteriori comunicazioni che ci consentano di tranquillizzare i nostri ospiti, facilitando la scelta delle loro vacanze estive a Maratea.