Furto nella notte a Policoro: rubati camion ed escavatore, danni per 200.000 euro

Un colpo da professionisti del settore è stato messo a segno nella notte tra ieri e oggi, quando un gruppo di almeno 5-6 ladri ha rubato un camion e un escavatore dalla ditta di movimento terra CLC srl, situata in via Europa. L’episodio è avvenuto alle 0.30, quando i malviventi, con grande perizia, sono riusciti a scavalcare il cancello di ingresso e ad accedere all’area del cantiere. -La notizia è stata diffusa dal Giornalista Filippo Mele-

Una volta dentro, i ladri hanno messo in moto l’escavatore, un mezzo nuovo, e lo hanno caricato sul cassone di un autoarticolato. Non si sono fermati qui: hanno anche riempito il serbatoio di carburante e disattivato il sistema satellitare del mezzo per evitare di essere rintracciati. Dopo aver completato il furto, si sono allontanati rapidamente verso la vicina Statale Sinnica, richiudendo il cancello del cantiere per non attirare l’attenzione di eventuali passanti.

Il “colpo” è stato rapido e ben organizzato, durando solo pochi minuti. La scoperta è stata fatta dal proprietario della ditta, che abita a pochi passi dal luogo del furto, solo questa mattina intorno alle 6. Il valore della refurtiva è di circa 200.000 euro.

Le indagini sono ora in corso da parte della Polizia di Stato del commissariato di Policoro, che sta cercando di ricostruire la dinamica del furto e identificare i responsabili.