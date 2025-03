Trump potrebbe decidere oggi la sospensione delle armi a Kiev

”La riunione di Londra è un summit del vuoto. Tutto ciò per dire che l’alleanza con Trump va rafforzata, il pilastro della Nato, bla bla bla…Il socialista Starmer conta sulla fascista italiana ‘Giorgia’ con cui ‘è in sintonia’ per partecipare al ‘gregge’ dell’economia di guerra che ‘crea posti di lavoro’. La Réunion sinistrata (dal passaggio dell’uragano Garance, ndr.) sa dove andranno i soldi pubblici…Mondo di pazzi”: lo scrive in un messaggio pubblicato su X il leader della France Insoumise (Lfi), Jean-Luc Mélenechon.

I media del Regno Unito hanno riconosciuto gli sforzi messi in campo dal premier britannico Keir Starmer per l’Ucraina, all’indomani del vertice euroatlantico di Londra, ma allo stesso tempo hanno sottolineato i grossi limiti della proposta di un piano di pace emersa dal summit.

Il Times ha elogiato l’appello del primo ministro per una “coalizione di volenterosi” rivolto agli alleati europei ma sottolineando che il potere di qualsiasi forza di mantenimento della pace sarebbe “limitato senza la potenza di fuoco degli Stati Uniti”: quindi è necessario che Starmer si concentri sull'”abbassare la tensione” e su un’intesa con Washington dopo il disastroso incontro alla Casa Bianca fra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e quello americano Donald Trump.

“Il rischio è che sir Keir si stia invece convincendo a un dispiegamento di forze che potrebbe portare l’esercito britannico a combattere senza l’aiuto degli Stati Uniti”, si legge ancora sul Times. Mentre la Bbc ha messo in evidenza come già oggi siano emerse le prime crepe sulla proposta di una tregua di un mese nel conflitto russo-ucraino dopo che il governo di Londra ha ammesso l’assenza di un accordo franco-britannico in merito smentendo quanto dichiarato in precedenza dal presidente Emmanuel Macron a Le Figaro.

Per l’emittente pubblica del Regno Unito infatti “un’intesa sul cessate il fuoco è ancora solo un’idea”. Dubbi sono stati espressi anche dal quotidiano filo-Tory Daily Telegraph, secondo cui l’Europa è giunta “a un bivio”, e “deve adattarsi” al “disimpegno” degli Usa. Mentre per il tabloid di destra Daily Mail il premier Starmer sta affrontando “la prova definitiva” della sua abilità politica in cui deve assolutamente “mantenere gli Usa all’interno della Nato perchè, senza la potenza militare americana, garantire la sicurezza europea sarà infinitamente più difficile”.

