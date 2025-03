I migliori oli lucani protagonisti al Sol2expo

Sei aziende lucane saranno presenti al Sol2expo, la prestigiosa manifestazione dedicata all’olio extravergine di oliva, in programma a Verona dal 2 al 4 marzo 2025. Si tratta delle eccellenze premiate alla XXI edizione del Premio Olivarum.

Le aziende selezionate sono FRATELLI CARBONE di Grassano – Primo classificato; FRANTOIO MONTANARO di Palazzo San Gervasio – Secondo classificato; RARANATURA di Acerenza – Terzo classificato; Azienda Agricola VINCENZO MARVULLI di Matera – Menzione speciale “Miglior Biologico”; CANTINE DEL NOTAIO di Rionero in Vulture – Menzione speciale “Miglior Monovarietale”; FONTANA DEI SANTI di Albano di Lucania – Menzione speciale “Miglior Prodotto di Montagna”

Queste realtà sono e saranno presenti all’interno della Collettiva Basilicata presso il Padiglione 1, stand A11.

“La partecipazione delle aziende vincitrici del Premio Regionale Olivarum a un evento di questa portata rappresenta un riconoscimento del valore del nostro comparto olivicolo” – ha dichiarato Carmine Cicala, assessore regionale alle Politiche.

“Da 25 anni il Premio Olivarum incentiva una sana competizione tra i produttori, stimolandoli a migliorare la qualità e garantire la tracciabilità della filiera.

Un ringraziamento particolare va al ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, per gli elogi rivolti al nostro stand e per aver riconosciuto l’eccellenza dell’olio extravergine lucano.

Le sue parole rappresentano un’importante attestazione del lavoro dei nostri produttori e della qualità che la Basilicata sa esprimere”.

Il Sol2expo, giunto alla sua prima edizione come manifestazione autonoma dopo 28 anni accanto al Vinitaly, è un appuntamento di riferimento per il settore, con oltre 50 eventi in programma.

Da anni, la Direzione generale Agricoltura della Regione Basilicata, in collaborazione con Alsia, seleziona attraverso il Premio Olivarum le migliori produzioni da presentare a Verona. Anche quest’anno, la Basilicata sarà protagonista in un evento che vedrà la partecipazione di operatori esteri da 27 Paesi.

L’olio extravergine sarà al centro di cooking show, abbinamenti con cibi e cocktail, oltre a incontri dedicati al suo utilizzo nella cosmesi e nel benessere. Una vetrina internazionale per l’olio lucano, simbolo di qualità e tradizione.