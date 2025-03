Marsico Nuovo: Carabinieri sventano furto in abitazione, ladri in fuga

Notti di intenso lavoro per gli uomini dell’Arma dei Carabinieri, impegnati in una lotta senza quartiere contro la criminalità. L’obiettivo primario è garantire la sicurezza dei cittadini e contrastare i reati contro il patrimonio.

Nella serata appena trascorsa, a Marsico Nuovo, una segnalazione al 112 ha permesso ai militari della Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Viggiano di intervenire tempestivamente presso un’abitazione privata. Un malvivente stava tentando di introdursi all’interno con l’intento di commettere un furto, mentre un complice lo attendeva in auto con il motore acceso.

I due malviventi, colti sul fatto, hanno desistito dai loro intenti e si sono dati alla fuga. Ne è scaturito un inseguimento che si è protratto per diversi chilometri. I ladri, braccati dalla gazzella dell’Arma, hanno tentato di far perdere le proprie tracce addentrandosi a fari spenti in fondi agricoli, sfruttando l’oscurità della notte.

Il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza ha sottolineato che i servizi straordinari di controllo del territorio, già predisposti, verranno ulteriormente rinforzati con un numero crescente di uomini e mezzi.

L’Arma invita i cittadini a collaborare con le Forze dell’Ordine, segnalando movimenti e mezzi sospetti attraverso il Numero Unico per le Emergenze 112 o rivolgendosi ai presidi territoriali.

La collaborazione dei cittadini, come dimostrato in questo caso, è fondamentale per l’efficacia dell’azione di contrasto alla criminalità, condotta quotidianamente e in sinergia da tutte le Forze dell’Ordine.