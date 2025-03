Cosma e Ligorio (Azione): “Da Summa ossessione unilaterale e fuorviante verso Pittella”

“Riteniamo ingeneroso, oltre che poco elegante e di basso livello, l’attacco che Angelo Summa (Spi Cgil) ha mosso nei confronti del Presidente del Consiglio regionale della Basilicata in merito alla sanità. Sembra quella di Summa, una ossessione nei confronti di Pittella, iniziata già quando era Presidente della giunta regionale con ricorso anche a strumenti poco consoni alla democrazia e dai quali egli stesso è stato smentito nelle sedi opportune”.

Lo dichiarano Salvatore Cosma, dirigente regionale di Azione e Vincenzo Ligorio, segretario provinciale di Azione Matera, in risposta alle recenti dichiarazioni di Angelo Summa (Spi Cgil) sulla gestione della sanità in Basilicata.

Cosma e Ligorio sottolineano come Summa “dimentichi il contesto nel quale nacque la legge 2, che permise tra l’altro di salvare le strutture sanitarie territoriali e, forse per voluta disattenzione dimentica che a gran voce Azione e Pittella, sempre ripiegati nel merito delle questioni e mai sulla strumentalità personale, stanno chiedendo un superamento di quella legge e la riscrittura di un nuovo piano socio-sanitario, chiamando a discuterne il Consiglio in primis e poi i corpi intermedi”.

I rappresentanti di Azione invitano Summa a concentrarsi sulle questioni concrete, come il confronto con l’assessore Latronico, e ad abbandonare quella che definiscono “la sua ossessione verso Pittella”. “Rischia di perdere lucidità, mentre noi continuiamo a lavorare come sempre per i lucani”, concludono Cosma e Ligorio.