San Carlo nella World’s Best Hospitals ‘25, Fanelli soddisfatto

“Grande soddisfazione per la conferma dell’Ospedale San Carlo di Potenza nella prestigiosa classifica mondiale World’s Best Hospitals 2025 stilata da Newsweek in collaborazione con Statista”.

Lo dichiara il Presidente della Prima Commissione Consiliare e già assessore alla Sanità Francesco Fanelli che continua: “Un risultato che premia il lavoro quotidiano della direzione generale, della direzione sanitaria, di medici, infermieri e operatori sanitari, protagonisti di questo traguardo. Il loro impegno, la loro professionalità e il sacrificio con cui garantiscono ogni giorno cure di qualità ai cittadini meritano il massimo riconoscimento e il nostro più sentito grazie”.

“Essere tra i migliori ospedali italiani e figurare in una classifica che raccoglie solo 2.400 strutture in tutto il mondo – sottolinea il consigliere – è motivo di orgoglio per la sanità lucana e conferma che il percorso intrapreso per il miglioramento del servizio sanitario regionale sta dando i suoi frutti”.

“Questo riconoscimento – conclude Fanelli – deve essere uno stimolo per fare ancora meglio, consolidare i progressi e affrontare con determinazione le sfide future per garantire ai cittadini lucani un’assistenza sempre più efficiente e di qualità”.