CARNEVALE SENISESE 2025: UNA GRANDE FESTA DI TRADIZIONE E CONDIVISIONE IL 02 MARZO

Senise si prepara a vivere un evento straordinario: il prossimo 2 marzo, la città del peperone accoglierà la prima edizione del Carnevale Senisese 2025, una manifestazione che celebra la tradizione, l’identità lucana e il senso di comunità.

Il Carnevale Senisese nasce come un vero e proprio “laboratorio della collaborazione”, coinvolgendo un’ampia rete di associazioni, animatori e cittadini che, con entusiasmo, stanno lavorando per rendere l’evento unico nel suo genere.

Un aspetto fondamentale dell’iniziativa è il lavoro congiunto di numerose associazioni locali che, unendo le forze, hanno deciso di fare rete per regalare un sorriso ai più piccoli.

Questo spirito di collaborazione rappresenta il cuore pulsante della manifestazione, dimostrando come l’unione tra diverse realtà del territorio possa dar vita a un evento straordinario per la comunità.

Un programma ricco di eventi

La giornata sarà all’insegna del divertimento e della riscoperta del senso di comunità attraverso spettacoli e attività che uniranno il passato e il presente.

Tra le iniziative in programma:

-Carri allegorici che attraverseranno le vie della città;

-Aree itineranti di degustazione gratuita delle specialità tipiche del periodo;

-Spettacoli e teatro della tradizione per immergersi nella cultura locale;

-Musica dal vivo, giocolieri e animazioni per grandi e piccini.

Il laboratorio sulle tradizioni del Carnevale: l’inizio di una grande festa Sabato 22 febbraio 2025, a partire dalle ore 17:30, presso l’Oliver Ristorante di Senise, si è svolto il laboratorio del Cupe Cupe, il Carnevale della tradizione.

L’evento, promosso da Pro Loco Senise APS e dall’associazione Sinapsi, con la collaborazione di Caly Events, E.T.S. Club della Musica, Arte Vita, Albachiara APS, Gioia e Speranza, Medihospes, Assa e le Parrocchie di Senise, ha rappresentato l’inizio delle celebrazioni carnevalesche, anticipando la grande festa del 2 marzo.

Il laboratorio ha coinvolto grandi e piccini nella costruzione del Cupe Cupe, lo strumento musicale simbolo della tradizione carnevalesca lucana.

Artigiani locali hanno raccontato storie e testimonianze della cultura contadina del ‘900, mentre giovani musicisti hanno rivisitato i tradizionali canti carnevaleschi.

Un’esperienza autentica e immersiva, pensata per tramandare il valore identitario della tradizione e rafforzare il senso di comunità.

Inclusione e integrazione: i valori al centro della festa.

Il Carnevale Senisese 2025 sarà un evento inclusivo, aperto a tutti, con la partecipazione di realtà locali impegnate nell’integrazione di persone provenienti da altre culture, che avranno l’opportunità di conoscere e vivere appieno le tradizioni lucane.

Questa prima edizione si propone non solo come una grande festa, ma anche come un punto di partenza per un percorso di crescita e valorizzazione delle radici culturali di Senise e dell’intera regione.

Il Carnevale Senisese vuole diventare un appuntamento fisso, un evento capace di ampliare le visioni e dare valore alle persone che, con il loro impegno, scolpiscono l’identità più autentica della comunità.

L’appuntamento è quindi fissato: 02 marzo 2025, Senise vi aspetta per un Carnevale indimenticabile!

In caso di maltempo, la manifestazione sarà rinviata a domenica 09 marzo 2025.