NUOVE ENERGIE PER LA BASILICATA, EUROPA VERDE-AVS A CONGRESSO SABATO 01 Marzo

Si terrà sabato, 1 marzo 2025, presso Go Desk (in via della Tecnica, Potenza) dalle ore 10, l’Assemblea Congressuale di Europa Verde Basilicata chiamata ad eleggere Portavoce e Direttivo del partito ecologista.

NUOVE ENERGIE PER LA BASILICATA, il titolo dell’incontro che svilupperà le linee d’azione del partito per il prossimo futuro, a partire dal progetto di Alleanza Verdi-Sinistra, vera novità politica degli ultimi anni nel panorama dei partiti.

All’iniziativa sono stati invitati tutti i partiti dell’area di centrosinistra, il mondo associativo e sindacale, in modo tale da avere un’occasione importante per un confronto sulle sfide politiche e organizzative, per una condivisione di idee e infine per una definizione di possibili strategie comuni per il futuro delle nostre comunità.