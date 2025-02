Non solo Venezia, il folk del Carnevale in giro per il mondo Da Madeira a Notting Hill è festa di colori e maschere

I dolci e le maschere, costumi sfarzosi e sfilate di Carnevale.

Questa festa dalle radici antichissime non si limita ai mesi di febbraio e marzo: in molte parti del mondo, il Carnevale si celebra anche in primavera e in estate.

Dai sontuosi balli in maschera di Venezia alle parate sfavillanti di Rio de Janeiro, il Carnevale è un’esperienza culturale che si reinventa in ogni paese, con riti unici che mescolano folklore, storia e spirito di festa.

Oltre alle celebrazioni più note, vi sono carnevali che sfidano la stagionalità tradizionale: Madeira in primavera si riempie di fiori, Londra a fine agosto esplode con il Notting Hill Carnival e le strade della Finlandia si animano con carnevali estivi che mantengono vivo lo spirito di questa festa universale.

Ecco, da Omio alcune destinazioni per vivere il Carnevale in ogni stagione, offrendo l’opportunità di scoprire tradizioni autentiche e immergersi nell’atmosfera di festa in giro per il mondo.

Carnevali invernali

Carnevale di Venezia, Italia (fino al 4 marzo 2025)

Il Carnevale di Venezia rappresenta una delle manifestazioni più affascinanti e iconiche d’Italia.

Durante queste celebrazioni, Venezia si veste di maschere elaborate e costumi che evocano l’arte e la tradizione culturale veneziana. Tra gli eventi più spettacolari troviamo il Volo dell’Angelo, un momento magico in cui una figura scende dal campanile di San Marco fino al cuore della piazza, e le emozionanti regate di gondole ornate. Questa festa, avvolta in un’aura di mistero e ricca di storia, raggiunge il suo apice negli eleganti balli mascherati che si tengono nei palazzi storici della città.

Carnevale di Viareggio, Italia (fino al 4 marzo)

Il Carnevale di Viareggio è una delle manifestazioni popolari più sentite con i suoi carri spettacolari e irriverenti che fanno a gara l’uno con l’altro. In questa edizione ce n’è persino uno dedicato a ‘La grande condottiera’ Maria De Filippi.

Carnevale di Colonia, Germania (dal 27 febbraio – 3 marzo 2025)

Uno dei più antichi e grandi festeggiamenti della Germania è il Carnevale di Colonia, rinomato per la sua atmosfera gioiosa e accogliente. Il momento clou delle celebrazioni è il Rosenmontag (Lunedì delle Rose), caratterizzato da una grande parata che percorre il centro cittadino. Durante l’evento, le strade si animano con folle in costume che cantano canzoni tradizionali e condividono dolci tipici, come i Berliner.

Carnevale di Santa Cruz de Tenerife, Spagna (fino al 9 marzo 2025)

Questo carnevale è famoso per la sua grandiosità e creatività nei costumi e nelle parate, che rivalgono quelle di Rio. Ogni anno, un tema diverso guida la decorazione dei carri e i costumi, culminando con la spettacolare elezione della Regina del Carnevale. Le strade dell’isola di Tenerife si animano di musica, danza e colori, riflettendo l’eredità culturale vibrante delle Canarie.

Carnevale di Binche, Belgio (2 – 4 marzo 2025)

Al centro delle celebrazioni del Carnevale di Binche ci sono i Gilles, figure maschili distintive vestite con costumi particolari, completi di cappelli di piume di struzzo e maschere di cera. Il punto culminante delle festività è il Mardi Gras, momento in cui i Gilles si esibiscono in danze nelle piazze e lanciano arance alla folla, un gesto che simboleggia la buona fortuna per l’anno a venire. Profondamente radicato nella comunità, il Carnevale di Binche è una celebrazione dell’identità e dell’orgoglio locali.

Carnevale di Rio de Janeiro, Brasile (28 febbraio – 8 marzo 2025)

L’affascinante Carnevale di Rio de Janeiro porta nelle strade un’esplosione di cultura brasiliana, con ritmi di samba, frevo e maracatu che riempiono l’atmosfera. Durante l’anno, le scuole di samba lavorano intensamente in preparazione delle spettacolari parate nel Sambodromo, dove si cimentano in una vibrante competizione di musica, danza e creatività visiva. Oltre a queste parate ufficiali, le strade della città si animano anche con i ‘blocos’, parate spontanee a cui tutti possono partecipare.

Carnevali primaverili ed estivi

Carnevale dei Fiori a Madeira, Portogallo (maggio)

Subito dopo la Pasqua, l’isola di Madeira celebra la primavera con un magnifico carnevale dei fiori. Le strade di Funchal, la capitale, si riempiono di carri floreali e gruppi di bambini che costruiscono “muri di speranza” decorati con fiori. Il festival include anche concerti, spettacoli e una parata in cui migliaia di danzatori vestiti con costumi floreali sfilano per le strade.

Carnevale di Helsinki, Finlandia ( 9 – 15 giugno)

Nonostante la Finlandia non sia famosa per i suoi carnevali, a Helsinki si tiene un evento annuale che celebra la cultura brasiliana. Il Carnevale di Helsinki attira sia locali che turisti con samba, musica dal vivo e balli nel cuore della città durante i giorni più lunghi dell’anno.

Notting Hill Carnival, Londra, UK (23 – 25 agosto 2025)

Il più grande festival di strada d’Europa celebra la cultura caraibica con una vibrante sfilata di costumi, musica reggae e calypso, e delizioso cibo caraibico. Originariamente iniziato negli anni ’60 dalla comunità afro-caraibica, attira oggi milioni di visitatori da tutto il mondo.

