Gene Hackman e la moglie trovati morti in New Mexico

L’attore statunitense premio Oscar Gene Hackman e sua moglie Betsy Arakawa sono stati trovati morti nella loro casa di Santa Fe, nel New Mexico.

Lo riportano i media internazionali.

Lo sceriffo della contea di Santa Fe, nel New Mexico, ha affermato: “Possiamo confermare che Gene Hackman e sua moglie sono stati trovati morti mercoledì pomeriggio nella loro residenza di Sunset Trail. C’è un’indagine in corso”.

Nel corso di una carriera durata più di sei decenni, Hackman ha ricevuto due premi Oscar, due Bafta, quattro Golden Globe e uno Screen Actors Guild Award.

Lo sceriffo della contea di Santa Fe, Adan Mendoza, ha confermato ai media locali la notizia della morte della coppia, insieme al loro cane.

Mendoza ha affermato che non ci sono state evidenti indicazioni di un atto criminale. Ma non ha fornito la causa del decesso né ha detto quando la coppia potrebbe essere morta.

“Tutto quello che posso dire è che siamo nel bel mezzo di un’indagine preliminare sulla morte, in attesa dell’approvazione di un mandato di perquisizione.”

Hackman aveva 95 anni e sua moglie 63. Ha interpretato, ricordano i media internazionali, più di 100 ruoli, tra cui quello di Lex Luthor nei film di Superman negli anni ’70 e ’80 e ha recitato anche in film di grande successo La giuria e The Conversation.

La sua ultima apparizione sul grande schermo risale al 2004, quando interpretò Monroe Cole in Welcome to Mooseport.

Con quello sguardo deciso e sarcastico, l’attore è diventato il ‘cattivo’ del cinema per antonomasia. Ma la sua lunga carriera ha reso Eugene Allen Hackman, al secolo Gene Hackman, un divo a tutto tondo, capace di impersonare i ruoli più diversi con lo stesso inequivocabile talento.

“Ispiratore e magnifico”, sono le parole con cui Francis Ford Coppola rende omaggio e loda il “grande artista” Gene Hackman – trovato morto mercoledì assieme alla moglie, la pianista Betsy Arakawa – con il quale aveva collaborato in particolare al film cult “La conversazione” del 1974 assieme a Robert Duvall, Frederic Forrest, John Cazale, Harrison Ford.

“La perdita di un grande artista – ha detto Coppola – è sempre motivo di lutto e di celebrazione: Gene Hackman era un grande attore, stimolante e magnifico nel suo lavoro e nella sua complessità. Piango la sua perdita e celebro la sua esistenza e il suo contributo”.

ANSA