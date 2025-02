Cinema, il Marateale diventa globale: avviata la partnership con Producers Without Borders, con United Airlines e con Hollywood Reporter America

Maratea, 27 febbraio 2025 – La Direzione del Festival del Cinema Marateale, Premio Internazionale Basilicata, è orgogliosa di annunciare la sua collaborazione con Producers Without Borders (PWB), che espande la sua presenza globale con nuove e stimolanti opportunità in Italia.

Questa partnership rappresenta un passo importante per il Festival, poiché condivide l’impegno di promuovere l’autenticità, lo spirito di collaborazione, l’onestà, la creatività e l’espansione delle opportunità per i creatori di contenuti locali con ambizioni internazionali.

Il Marateale si distingue per la sua attenzione alla narrazione che trascende i confini culturali e linguistici. Grazie alla collaborazione con PWB, il Festival ha l’opportunità di portare il suo messaggio di inclusività e creatività su una piattaforma internazionale, in linea con la missione di supportare e dare visibilità a nuovi talenti nel mondo del cinema.

Le partnership globali di Producers Without Borders, tra cui quelle con United Airlines, The Hollywood Reporter e Radisson Collection, sono fondamentali per il successo di eventi come il Marateale. In particolare, United Airlines gioca un ruolo chiave nell’agevolare la mobilità internazionale, connettendo i creatori di contenuti con nuove opportunità di crescita e visibilità.

“La collaborazione con PWB arricchisce ulteriormente il nostro Festival, consentendo di ampliare le prospettive e di rafforzare il dialogo interculturale attraverso il cinema” ha dichiarato il Direttore artistico della kermesse cinematografica Nicola Timpone.

PWB è rappresentata in Italia dalla rinomata produttrice Michela Scolari, la quale, mediante la sua esperienza nel settore, contribuirà a consolidare il legame tra il Marateale e la scena cinematografica internazionale.

I

l Marateale Film Festival è entusiasta di questa nuova fase e di poter contribuire, insieme a Producers Without Borders, a dare risalto e supporto ai talenti emergenti del cinema, aprendo loro nuove strade per una carriera internazionale.