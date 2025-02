Al via la Milano Fashion week, riflettori sulla moda donna In passerella fino al 3 marzo i grandi nomi dello stile italiano

Si accendono i riflettori sulla moda donna, con la Milano Fashion week autunno inverno 2025/2026 in programma da oggi fino al 3 marzo.

In passerella tutti i grandi nomi della Moda italiana – Giorgio Armani, Prada, Dolce & Gabbana, Fendi, Versace, Etro e Moschino – per un totale di 56 sfilate fisiche, 6 digitali, 65 presentazioni, 4 su appuntamento e 23 eventi che detteranno le nuove tendenze del womenswear per la prossima stagione.

Il grande palcoscenico della moda prende forma, tra addii clamorosi, come quello di Sabato di Sarno da Gucci, che apre le sfilate per la prima volta con una collezione a cura dell’Ufficio Creativo, anniversari prestigiosi, come quello di Fendi che celebra i 100 della maison, K-Way che festeggia i 60 anni e Dsquared2 che metterà in scena una sfilata-evento celebrativa dei trent’anni, e qualche ritorno, come quello di Fiorucci

Ma c’è grande attesa anche per i debutti, come quello di David Koma alla direzione creativa di Blumarine e di Lorenzo Serafini per Alberta Ferretti.

“La moda non è solo stile e immagine: è industria, economia, lavoro – osserva Barbara Mazzali, assessore a Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia -.

E la Lombardia è il cuore pulsante di questo settore. Con oltre 28.000 imprese e un fatturato che supera i 26 miliardi di euro, la nostra regione rappresenta una colonna portante del sistema moda italiano.

Milano, da sola, conta più di 11.000 aziende e produce il 15,6% del valore totale della moda in Italia. Qui – prosegue l’assessore – si incontrano tradizione e innovazione, le grandi maison e i giovani talenti, l’artigianato di eccellenza e la tecnologia più avanzata.

È una filiera straordinaria che trova la sua massima espressione proprio in questa settimana, che tra sfilate ed eventi, trasformerà Milano nel centro del mondo della moda”.

