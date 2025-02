Matera sulla rotta New York-Bari

“Celebriamo un momento importante per Matera e per l’intera Basilicata, una vera opportunità per il turismo lucano”.

Così l’assessore all’Ambiente e alla Transizione energetica della Regione Basilicata, Laura Mongiello stamattina a Palazzo Gattini per l’ingresso della struttura ricettiva nel catalogo degli hotel di VRetreats che, insieme alle nuove rotte introdotte da Neos, compagnia aerea anch’essa parte di Alpitour World, supporta la crescita del turismo nel sud Italia.

L’assessore Mongiello che è intervenuta in rappresentanza del Presidente della Giunta regionale, Vito Bardi, ha garantito il pieno sostegno a questa iniziativa a nome dello stesso presidente e ha sottolineato: “Il turismo rappresenta una risorsa fondamentale per la Basilicata.

Da assessore all’Ambiente rimarco la necessità che questo turismo sia sostenibile nel rispetto della nostra terra.

Dobbiamo preservare la bellezza di Matera e del nostro territorio, promuovendo un turismo responsabile che valorizzi le tradizioni locali e sostenga l’economia. Palazzo Gattini è un esempio di come sia possibile coniugare l’ospitalità di lusso con la tutela del patrimonio culturale.

La Regione Basilicata è impegnata a sostenere iniziative che promuovano lo sviluppo sostenibile del territorio, creando opportunità di lavoro e valorizzando le eccellenze locali”. Sul nuovo volo New York – Bari Palese che consentirà di raggiungere Matera, Mongiello ha concluso: “Con la tratta per Bari i turisti internazionali potranno raggiungere non solo la Puglia, ma anche Matera arricchendo ancora di più le nostre opportunità e aprendo nuove possibilità di sviluppo per il settore turistico lucano”.