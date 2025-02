Trump assicura: ‘La guerra potrebbe finire in qualche settimana’

“Sono già trascorsi tre anni dall’inizio della guerra lanciata dalla Russia per invadere l’Ucraina” e “in tutto questo tempo, il governo italiano è stato al vostro fianco nello sforzo per una pace giusta. Questa non può essere la resa dell’Ucraina.

L’Italia sta lavorando con i suoi amici e partner per la pace. La pace è il nostro obiettivo! Non ci saranno negoziati senza l’Ucraina e l’Europa, è impossibile raggiungere un accordo per la pace senza l’Ucraina e l’Europa, questo è molto importante per noi”.

Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nel suo intervento all’International Summit on the Support of Ukraine in occasione del terzo anniversario dell’invasione.

“La pace deve arrivare con forti garanzie di sicurezza per l’Ucraina. Deve essere reale, forte e duratura, per impedire all’Europa di affrontare di nuovo la guerra”, ha aggiunto il vicepremier.

“L’Italia è in prima linea nella ricostruzione, con un’attenzione particolare al settore energetico, cruciale per le famiglie, soprattutto in inverno. Stiamo lavorando duramente, insieme a voi e ai nostri amici e partner, per fare della Conferenza Internazionale sulla Ricostruzione che ospiteremo a Roma il 10 e 11 luglio un grande successo”, ha poi spiegato il ministro.

“Per tre anni difficili, l’Italia è stata al fianco dell’Ucraina, e continuerà a farlo, per un futuro di pace, crescita, prosperità e, soprattutto, libertà. Slava Ukraini!” ha concluso.