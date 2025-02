Partito il Campionato Allievi Maschile di Pallavolo

Con grande entusiasmo, lo scorso weekend, si è tenuta la prima giornata di gare del campionato Allievi Maschile di Pallavolo, organizzato dal CSI Basilicata.

Questo evento segna un passo storico per il comitato regionale, che per la prima volta ha dato vita a un campionato giovanile maschile, un segno tangibile della grande crescita della pallavolo all’interno dei programmi del CSI. La partecipazione di otto squadre dimostra l’interesse crescente per questa disciplina, che continua ad appassionare sempre più̀ giovani atleti in tutta la regione.

LE SQUADRE E LA FORMAZIONE DEI GIRONI



Le squadre sono state suddivise in due gironi da quattro squadre ciascuno, con gare di andata e ritorno che si svolgeranno nell’arco dei prossimi quattro mesi.

Nel Girone A competono:

· Tricarico Volley

· Irsina

· Volley Matera

· Scuola Volley Pisticci

Nel Girone B, invece, troviamo:

· D.M. Botta Villa d’Agri

· Bee Volley Tramutola

· Asci Potenza

· Family Volley Potenza

UNA PRIMA STORICA PER IL CSI BASILICATA



Questa edizione del campionato segna una vera e propria novità̀ per il CSI Basilicata.

Mai prima d’ora era stato organizzato un campionato giovanile maschile di pallavolo, un passo importante che testimonia l’impegno e la volontà̀ di dare spazio a tutte le discipline sportive, valorizzando il talento giovanile in ogni angolo della regione.

La realizzazione di questo progetto è frutto di un grande lavoro sinergico tra il comitato regionale e i comitati territoriali di Matera, Melfi e Potenza, che hanno lavorato senza sosta per garantire il successo di questa iniziativa.

Ogni gara del campionato sarà̀ arbitrata da arbitri qualificati del CSI e sarà̀ supervisionata dai commissari di campo, tra cui i due vicepresidenti regionali, Giovanni Mietitore e Eustachio Di Cuia, che si occuperanno di garantire il corretto svolgimento delle partite e il rispetto delle regole.

La presenza di figure di riferimento in ogni incontro è una garanzia per tutte le squadre di un campionato che non solo punta alla competizione, ma anche alla formazione e alla crescita dei giovani atleti.

UN’OCCASIONE PER CRESCERE NEL RISPETTO DEI VALORI



“Il CSI Basilicata ha sempre puntato sullo sport educativo come strumento di crescita non solo fisica, ma anche umana. L’augurio per tutte le squadre coinvolte in questo campionato è che possano affrontarsi in uno spirito di sana competizione, mantenendo sempre vivo il rispetto per le regole e per gli avversari.

Lo sport, infatti, è prima di tutto un mezzo per educare i giovani alla solidarietà̀, al rispetto reciproco e al lavoro di squadra, valori che sono alla base della filosofia del CSI”, ha dichiarato Domenico Lavanga, presidente CSI Basilicata.

In conclusione, il campionato Allievi Maschile di Pallavolo rappresenta una grande opportunità̀ per i giovani atleti della Basilicata di mettersi in gioco e di crescere come sportivi e come persone.

Il CSI Basilicata continuerà̀ a lavorare con impegno per garantire a tutti i ragazzi e le ragazze della regione la possibilità̀ di praticare sport in un ambiente sano, stimolante e formativo.