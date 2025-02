CINEMA: nuovo appuntamento di Screnbook a cura di LUCANA FILM COMMISSION, A MIGLIONICO

Miglionico (Matera), 24 feb. – Doppio appuntamento a Miglionico (MT) il 25 febbraio nell’ambito del progetto “Screen Book: dalle Pagine allo Schermo”, ideato e coordinato dalla Lucana Film Commission in collaborazione con GAL Start 2020 e amministrazione comunale.

Al centro dell’iniziativa il libro “Leggere Lolita a Teheran”, di Azar Nafisi, e la proiezione dell’omonimo film diretto dal regista iraniano eran Riklis e presentato alla Festa del Cinema di Roma lo scorso ottobre.



La prima proiezione si terrà alle 9:00 presso l’Istituto Comprensivo di Miglionico, rivolta agli studenti, mentre la seconda è in programma alle 18:00 al Castello del Malconsiglio, aperta al pubblico con ingresso gratuito. Entrambi gli appuntamenti vedranno la partecipazione di Pegah Moshir Pour, attivista per i Diritti Umani e Digitali e autrice del libro ” La notte sopra Teheran” (Garzanti, 2004).

L’evento serale sarà arricchito da un reading teatrale con gli attori Anna Rita Del Piano e Simone Castano, che interpreteranno alcuni passaggi significativi dell’opera.

“Ancora un appuntamento del nostro festival itinerante di cinema e letteratura, Screenbook, appunto- afferma la Presidente della Lucana Film Commission Margherita Gina Romaniello.

Questa volta toccheremo corde molto sensibili e decisamente attuali, ovvero la repressione in Iran delle libertà individuali , particolarmente accanita contro le donne, e contro ogni strumento di promozione culturale, come proprio i libri ed il cinema sono. Abbiamo anche la fortuna di ospitare Pegah Moshir Pur, attivista della cultura iraniana.

Lei, nata a aTeheran e trasferitasi in Italia (a Potenza) con tutta la sua famiglia da piccolissima, non ha mai dimenticato o smesso di lottare per il suo Paese.

“Leggere Lolita a Teheran”, scritto 21 anni fa e sempre tristemente attuale rappresenta un mezzo di amplificazione potente di come le donne riescano, nonostante tutto, a portare avanti, a diffondere e custodire, la forza della cultura”.

Screen Book è un progetto di sensibilizzazione culturale che mira a portare cinema e letteratura nelle aree meno raggiunte dai circuiti tradizionali, promuovendo il coinvolgimento diretto delle comunità locali. L’iniziativa si inserisce in un più ampio programma di promozione culturale nel territorio lucano, finalizzato a creare nuove opportunità di fruizione artistica e cinematografica.