Villa d’Agri, 11 milioni per l’ospedale “San Pio”: lunedì incontro con il presidente Bardi

Sarà il potenziamento dell’ospedale “San Pio da Pietrelcina” al centro dell’incontro previsto domani, 24 febbraio 2025, alle ore 11 a Villa d’Agri.

All’evento parteciperanno il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e gli assessori regionali Cosimo Latronico (Salute e Pnrr) e Carmine Cicala (Politiche agricole), insieme al direttore generale dell’Azienda ospedaliera San Carlo di Potenza, Giuseppe Spera.

L’incontro servirà a discutere dello sviluppo del presidio ospedaliero e delle prospettive sanitarie per l’intero territorio, in occasione del finanziamento di 11 milioni di euro stanziati nell’ambito dell’Accordo per la Coesione tra il Governo e la Regione Basilicata (Risorse FSC 2021-2027).

Il fondo consentirà di completare il nuovo padiglione dell’ospedale, con la realizzazione del gruppo operatorio e dei reparti di Medicina-Pneumologia, Chirurgia Generale, Oculistica, Pediatria e Ortopedia, per un totale di 108 posti letto.

L’iniziativa rappresenta un passo importante per il potenziamento dell’offerta sanitaria nell’area della Val d’Agri e rientra tra gli interventi strategici previsti dalla programmazione regionale.