Matera, crepa su pilastro Istituto ‘Morra’: ripresa attività da martedì

“Telefonicamente mi hanno comunicato che già da martedì la scuola potrà riprendere le attività. La revoca dell’ordinanza arriverà lunedì”. A comunicare la riapertura dell’Istituto Isabella Morra di Matera è la dirigente scolastica, Carmela Gallipoli.

Ieri, l’edificio era stato evacuato a causa del rilevamento di una crepa su un pilastro. In serata, il dirigente dell’area tecnica dell’amministrazione provinciale di Matera aveva disposto il “divieto di utilizzo” dell’Istituto per consentire ai tecnici dell’Ente di effettuare – in via cautelativa – ulteriori ispezioni ad altri pilastri dei locali seminterrati.

Lunedì gli studenti saranno al CineTeatro Guerrieri per l’assemblea di istituto.