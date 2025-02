Il Papa: ‘Porto avanti cure e riposo’, ringrazio i medici. Rientrata la crisi emergenziale

La crisi emergenziale che ieri ha subito papa Francesco nella sua camera al Gemelli oggi è sostanzialmente rientrata, come emerge anche dal fatto che abbia trascorso una notte tranquilla.

Al Pontefice comunque, riferiscono fonti Vaticane, sono tuttora applicati i ‘naselli’ per la somministrazione di ossigeno ad altri flussi, che lo aiutano nella respirazione. Stamane Francesco è stato sottoposto a nuovi esami clinici, in base ai risultati dei quali questa sera verrà diffuso un nuovo aggiornamento medico.

Si apprende anche che il Papa resta vigile. E il fatto di aver trascorso una notte tranquilla, in cui ha riposato, significa che non si sono ripetute altre crisi respiratorie come quella di ieri, di tipo asmatiforme, che al Pontefice ha provocato anche una certa sofferenza per la difficoltà nel respiro e per l’entità prolungata nel tempo. Come aiuto, comunque, si è deciso di mantenere anche oggi la somministrazione di ossigeno ad alti flussi tramite tubicini al naso.

L’Angelus in forma scritta – “Da parte mia, proseguo fiducioso il ricovero al Policlinico Gemelli, portando avanti le cure necessarie; e anche il riposo fa parte della terapia! Ringrazio di cuore i medici e gli operatori sanitari di questo Ospedale per l’attenzione che mi stanno dimostrando e per la dedizione con cui svolgono il loro servizio tra le persone malate”. Lo afferma papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli, nel suo testo per l’Angelus che oggi è stato diffuso in forma scritta.

“In questi giorni mi sono giunti tanti messaggi di affetto e mi hanno particolarmente colpito le lettere e i disegni dei bambini. Grazie per questa vicinanza e per le preghiere di conforto che ho ricevuto da tutto il mondo! Affido tutti all’intercessione di Maria e vi chiedo di pregare per me”. Lo dice papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli, nel suo testo per l’Angelus.

“Si compie domani il terzo anniversario della guerra su larga scala contro l’Ucraina: una ricorrenza dolorosa e vergognosa per l’intera umanità!”

E’ quanto afferma papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli, nel suo testo per l’Angelus che oggi è stato diffuso in forma scritta. “Mentre rinnovo la mia vicinanza al martoriato popolo ucraino – aggiunge il Pontefice -, vi invito a ricordare le vittime di tutti i conflitti armati e a pregare per il dono della pace in Palestina, in Israele e in tutto il Medio Oriente, in Myanmar, nel Kivu e in Sudan”.

“La notte è trascorsa tranquilla, il Papa ha riposato”, ha comunicato la sala stampa vaticana.

Dopo il cauto ottimismo che prevaleva venerdì, anche dalla conferenza stampa dei medici che lo hanno in cura al Gemelli, il Pontefice ha attraversato ieri una delle giornate più delicate di questa sua degenza al Policlinico Universitario, iniziata il 14 febbraio.

“Le condizioni del Santo Padre continuano ad essere critiche, pertanto, come spiegato ieri, il Papa non è fuori pericolo“, premette il bollettino medico diffuso nella serata di ieri dalla Sala stampa vaticana.

Questa mattina Papa Francesco “ha presentato una crisi respiratoria asmatiforme di entità prolungata nel tempo, che ha richiesto anche l’applicazione di ossigeno ad alti flussi”. Gli esami del sangue odierni hanno inoltre evidenziato “una piastrinopenia”, cioè una carenza di piastrine, “associata ad un’anemia, che ha richiesto la somministrazione di emotrasfusioni”.

“Il Santo Padre continua ad essere vigile e ha trascorso la giornata in poltrona anche se più sofferente rispetto a ieri”, viene ulteriormente spiegato. E “al momento la prognosi è riservata”.

Le nuove insorgenze asmatiche e di crisi respiratoria, oltre che l’emergere della piastrinopenia e dell’anemia, con la necessità di trasfusioni sanguigne, richiedono l’interpretazione dei medici sulle loro origini e su come eventualmente modulare ancora la terapia in corso contro la polmonite bilaterale.

Colpisce anche il modo esplicito con cui vengano enunciate le condizioni “critiche” del Papa, ribadito il suo non essere “fuori pericolo”, sottolineato il suo essere stato “più sofferente”, e, non certo ultimo, il fatto che i medici si riservano la prognosi. Insomma, non si nasconde la preoccupazione che oggi si è fatta strada.

Intanto, per la seconda domenica consecutiva, e per ragioni evidenti, l’Angelus del Papa di domani sarà diffuso solo in forma scritta. Vanno così deluse le attese e le speranze di molti fedeli, tra cui diversi presenti anche oggi al Gemelli, che desideravano vederlo affacciarsi dalla suite al decimo piano per guidare la preghiera mariana domenicale. Si è preferita naturalmente quest’altra modalità, che preserva il Papa in una fase oltremodo delicata e in cui sono necessarie le maggiori attenzioni.

Il Pontefice la notte scorsa aveva riposato bene, ma oggi la situazione è peggiorata su diversi fronti. E a parte le nuove valutazioni mediche da fare, bisognerà ora attendere diversi giorni per comprendere l’effetto e l’efficacia delle terapie, in un’infezione che è “polimicrobica” e in una persona di 88 anni che ha le sue fragilità, benché con una tempra molto resistente.

La degenza, è stato detto ieri, non potrà non durare almeno tutta la prossima settimana, ma a questo punto forse ancora di più. E sul futuro bisognerà tener conto di molti aspetti, tra cui anche il fatto che pur debellando la polmonite, resterebbero tali le “situazioni croniche”, cioè le bronchiectasie con una bronchite asmatica, quella il cui acutizzarsi è stato terreno fertile per l’infezione polmonare.

Oltre all’Angelus che verrà diffuso domani, sarà del Pontefice anche l’omelia che mons. Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione e delegato per l’organizzazione dell’Anno Santo, leggerà nella messa in San Pietro per il Giubileo dei Diaconi, con l’ordinazione di 23 nuovi Diaconi ai quali il Papa vuole comunque far arrivare il suo mandato. E oggi sono state annunciate anche quattro nomine fatte da Francesco (firmate non oggi, in cui la giornata era quanto meno stressante per il Papa): quella del card. Kazimierz Nycz come suo inviato speciale a delle celebrazioni a Gniezno, in Polonia, e di tre vescovi in Senegal, Niger e Argentina.

Intanto sono dei cardinali di alto rango quelli che sono scesi in campo oggi per porre uno stop alle illazioni di questi giorni sulle possibili dimissioni del Papa. In un’intervista al Corriere, il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, parla di “inutili speculazioni”, di “voci incontrollate” e di “commenti fuori luogo”.

Da parte sua, il prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, il cardinale Víctor Manuel Fernández, teologo di riferimento di Bergoglio, intervistato dal quotidiano argentino La Nación, afferma che “non ha senso che alcuni gruppi facciano pressioni per una rinuncia. Lo hanno già fatto diverse volte negli ultimi anni, e questa può essere solo una decisione completamente libera del Santo Padre, perché sia valida”. E aggiunge: “Non vedo un clima da pre-conclave, non vedo parlare di un possibile successore più di quanto si facesse un anno fa”.

Fisichella: ‘Dio assista il Papa in questo momento di prova’

Il pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, monsignor Rino Fisichella, sta presiedendo la messa nella basilica di San Pietro per il Giubileo dei Diaconi. Prima di leggere l’omelia che il Papa ha preparato per l’occasione, considerato che doveva essere proprio lui a celebrare la messa, Fisichella ha detto: “Sentiamo Papa Francesco, benché in un letto d’ospedale, vicino a noi, lo sentiamo presente in mezzo e noi e questo ci obbliga a rendere ancora più forte, più intensa, la nostra preghiera perché il Signore lo assista nel momento della prova e della malattia”.

“L’annuncio del perdono è un compito essenziale del diacono. Esso è infatti elemento indispensabile per ogni cammino ecclesiale e condizione per ogni convivenza umana”.

Lo afferma papa Francesco nell’omelia preparata per la messa presieduta stamane in sua vece nella Basilica Vaticana, in occasione del Giubileo dei Diaconi, dall’arcivescovo Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione e delegato del Pontefice per l’organizzazione dell’Anno Santo.

“Per crescere insieme, condividendo luci e ombre, successi e fallimenti gli uni degli altri, è necessario saper perdonare e chiedere perdono, riallacciando relazioni e non escludendo dal nostro amore nemmeno chi ci colpisce e tradisce”, dice Francesco nell’omelia, letta dallo stesso mons. Fisichella.

“Un mondo dove per gli avversari c’è solo odio è un mondo senza speranza, senza futuro – avverte -, destinato ad essere dilaniato da guerre, divisioni e vendette senza fine, come purtroppo vediamo anche oggi, a tanti livelli e in varie parti del mondo”. Secondo il Papa, “perdonare, allora, vuol dire preparare al futuro una casa accogliente, sicura, in noi e nelle nostre comunità”.

E il diacono, “investito in prima persona di un ministero che lo porta verso le periferie del mondo, si impegna a vedere – e ad insegnare agli altri a vedere – in tutti, anche in chi sbaglia e fa soffrire, una sorella e un fratello feriti nell’anima, e perciò bisognosi più di chiunque di riconciliazione, di guida e di aiuto”.

Nel corso della liturgia, mons. Fisichella ha officiato a nome del Papa anche l’ordinazione di 23 nuovi diaconi: tre italiani, tre messicani, tre spagnoli, sei colombiani, tre statunitensi, due polacchi, un francese e due brasiliani.

Casa Bianca, preghiamo per il Papa, Trump aggiornato

Donald Trump “è stato aggiornato” sullo stato di salute del Papa: “Stiamo pregando” per lui. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt.

