Assessore Cupparo: messa in sicurezza della Sinnica

“La messa in sicurezza della SS Sinnica e in particolare del tratto del viadotto Fortunato interessato da un movimento franoso è la condizione prioritaria per la mobilità dei cittadini e per le attività produttive ed economiche dell’area Sud”.

Così l’Assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo esprimendo il riconoscimento all’iniziativa messa in campo dall’Assessore alle Infrastrutture Pasquale Pepe e condividendone le azioni programmate a breve e medio termine per dare soluzioni ai problemi delle popolazioni e dei titolari di imprese.

Nell’evidenziare che la frana in territorio di Senise minaccia da tempo la stabilità del viadotto Fortunato, nei pressi della diga di Monte Cotugno, Cupparo sottolinea che “ già nel maggio del 2019, quando il primo evento franoso causò la chiusura di un lungo tratto SS Sinnica, ho seguito la vicenda sollecitando un incontro con l’Anas, il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, i tecnici regionali della Difesa del Suolo e il comune di Senise. Ricordo che in pochi giorni riuscimmo a riaprire la strada e a mettere in moto l’iter tecnico-amministrativo per il risanamento del costone e la messa in sicurezza del viadotto.

Un percorso non semplice che la Regione ha dovuto seguire e che ha visto il mio costante interessamento e la mia costante sollecitazione agli assessori al ramo che si sono susseguiti, prima l’assessore Merra e poi l’assessore Sileo.

Il percorso tecnico e amministrativo si è rivelato particolarmente complesso, essendo il terreno in questione di proprietà di privati che pure hanno sempre mostrato disponibilità alla parte pubblica.

Il mio interessamento si è protratto nel tempo, sia da consigliere o assessore regionale che da privato cittadino allorquando nel 2023 chiesi all’assessore Merra, in carica alle infrastrutture in quel momento, di dare corso al pagamento della ditta che aveva eseguiti i lavori da me sollecitati all’indomani della frana per liberare la strada e permettere il ripristino della percorribilità.

Nella nuova legislatura, infine, ho seguito da vicino l’iter degli uffici per porre in essere sia l’intervento di urgenza, che sarà effettuato a breve, sia quello più complesso per il monitoraggio e l’intervento risolutivo a difesa del viadotto”.

Nel riferire di una recente interlocuzione diretta con l’assessore Pepe per la definizione dello stanziamento economico e la programmazione dei lavori, Cupparo afferma che “non ci sono spazi per propaganda e strumentalizzazioni. Lasciamo lavorare l’Assessore Pepe e gli uffici di Regione, Anas, Comune di Senise contribuendo con il nostro pieno sostegno”.