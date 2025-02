Allarme truffe nel Potentino: anziana raggirata a Brienza, sindaco lancia appello

Non solo furti, ma anche truffe continuano a colpire il Potentino, prendendo di mira soprattutto gli anziani. L’ultimo caso si è verificato a Brienza, dove una donna di 80 anni è stata raggirata con la tecnica del finto nipote.

La donna è stata contattata telefonicamente da un truffatore che, spacciandosi per un nipote residente fuori regione, le ha chiesto un aiuto economico, adducendo difficoltà finanziarie. Il truffatore ha poi assicurato che un amico sarebbe passato a ritirare il denaro. Poco dopo, un complice si è presentato a casa dell’anziana, riuscendo a farsi consegnare oltre mille euro e oggetti in oro.

Una volta scoperto l’inganno, la donna ha sporto denuncia ai Carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. Il sindaco di Brienza, Raffaele Collazzo, è intervenuto sulla vicenda, sottolineando la gravità del problema e invitando la cittadinanza alla massima attenzione.

“È un tema molto serio. Purtroppo, questo fenomeno continua a colpire le persone più vulnerabili delle nostre comunità, nonostante gli sforzi dei media per sensibilizzare la popolazione. È fondamentale che ognuno di noi faccia la propria parte per proteggere i nostri cari. Vi invitiamo a prestare attenzione a eventuali richieste sospette, sia telefoniche che online, e a non condividere informazioni personali con estranei. Condividete queste informazioni con amici e familiari e non esitate a contattare le autorità competenti se sospettate di essere stati vittime di una truffa. Rimanete informati e protetti”, ha scritto il sindaco Collazzo sui social.