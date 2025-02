Chiorazzo (Bcc): Soddisfazione per l’annunciato intervento di Anas sulla SS Sinnica

Il Vice Presidente del Consiglio Regionale, Angelo Chiorazzo, esprime soddisfazione per il riscontro positivo ottenuto da Anas e dall’Assessore regionale alle Infrastrutture, Pasquale Pepe, alla richiesta fatta nei giorni scorsi di un intervento tempestivo per la messa in sicurezza del tratto stradale della SS Sinnica, compromesso da una frana nel territorio di Senise.

Secondo quanto comunicato da Anas, entro il mese di marzo verranno effettuate nuove attività lungo la strada statale 563 Fondo Valle Sinni, in corrispondenza del viadotto “Fortunato”, situato nel territorio di Senise. Tali interventi, finalizzati alla rimozione di materiale che spinge sulla struttura a causa di un pregresso dissesto franoso, consentiranno il riposizionamento in asse del viadotto.

Inoltre, è già stato finanziato l’avvio di sondaggi e approfondimenti tecnici necessari alla progettazione di un intervento più ampio a difesa dell’opera. Questi studi prenderanno il via nella prossima primavera. Contestualmente, Anas proseguirà il monitoraggio della propria infrastruttura stradale per garantire la transitabilità della viabilità, mantenendo alta l’attenzione sulla sicurezza del tratto.

Ringrazio Anas e l’Assessore regionale Pasquale Pepe – ha concluso Chiorazzo – per l’attenzione e la prontezza dimostrate, sottolineando l’importanza di una risoluzione definitiva del problema per garantire sicurezza e continuità alla viabilità dell’ intera area.