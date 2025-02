Morso da un cane a Firenze, un neonato in codice rosso

Dopo essere stato morso dal cane di famiglia un neonato di 15 giorni è stato portato in codice rosso all’ospedale pediatrico fiorentino Meyer per trauma cranico.

L’incidente è successo in via Franchetti, a Firenze intorno alle 13:30. Soccorso, in codice giallo, anche un 24enne, che è stato portato all’ospedale di Careggi.

Il piccolo è stato morso alla testa dal cane di famiglia, un esemplare di Staffordshire bull terrier. Le sue condizioni sono giudicate stabili e non è in pericolo di vita.

Il piccolo è stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico e, fanno sapere dal nosocomio pediatrico, è perfettamente riuscito: non sono previsti danni neurologici dato che la ferita ha riguardato soltanto la pelle e l’osso del cranio che è stato ricostruito grazie all’operazione. Verrà ricoverato nella terapia intensiva neonatale e la prognosi resta riservata

A portare il piccolo in ospedale sarebbe stata direttamente la madre, senza attendere l’arrivo dell’ambulanza.

Dopo l’allarme ricevuto dal 118 è intervenuta la polizia di Stato, che si è recata nell’abitazione della famiglia, nella zona di via Baracca, nel quartiere di Novoli. Una volante è invece andata al Meyer e gli agenti stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Intervenuta anche la polizia municipale che ha contattato i veterinari.

