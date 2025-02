Forza Italia Matera congresso cittadino il 22 Febbraio con il ministro Casellati

Sabato 22 febbraio 2025 alle ore 17.00 nell’hotel San Domenico sito in via Roma 15 a Matera si terrà il Congresso Cittadino di Forza Italia, un momento di confronto e di rilancio per l’impegno politico.

Saranno presenti il Ministro Elisabetta Casellati, Coordinatore Regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, il coordinatore provinciale Gianluca Modarelli e i vari rappresentanti degli enti locali.

Questo congresso sarà un’occasione per consolidare il nostro progetto politico, rafforzare la nostra squadra e costruire insieme il futuro della nostra comunità.