Antonio Braia confermato Presidente Cluster Lucano Automotive

L’Assemblea dei soci del Cluster Lucano dell’Automotive – Fabbrica Intelligente ha confermato Antonio Braia alla guida del Cluster per il triennio 2025 – 2027.

Braia, presidente del gruppo Brecav, è presidente vicario di Confindustria Basilicata e componente del Consiglio Direttivo del Cluster Nazionale Fabbrica Intelligente.

Oltre all’elezione del presidente, nel corso della riunione si è proceduto al rinnovo del Consiglio Direttivo e del Comitato Tecnico Scientifico.

“Esprimo un sincero ringraziamento ai soci per l’importante lavoro di squadra realizzato in questi anni – ha commentato il Presidente Braia – E’ stata una grande esperienza per tutti poter mettere a valore la trasversalità e le diversità di competenze presenti all’interno del nostro Cluster, portando al centro della nostra azione il confronto, la conoscenza e il trasferimento di quanto di buono le nostre aziende fanno quotidianamente, sia all’interno che all’esterno nell’area ricerca e sviluppo.

Questo percorso ha creato fiducia, così da avviare insieme anche ai Centri di Ricerca e all’Università della Basilicata, una serie di importanti progettualità per la crescita delle aziende e del territorio, grazie all’acquisizione di una mentalità orientata all’innovazione, investendo sempre più in internazionalizzazione, ricerca e sviluppo, così da essere riconosciuti dai mercati nazionali e internazionali”.

Anche il rinnovo del Consiglio Direttivo del Cluster è avvenuto all’insegna della continuità e, oltre al presidente Braia, sarà composto da: Raffaele De Rosa (Atlas Scarl), Mariano Negri (Cmd SpA), Mario Zagaria (Com scpa), Filippo Ragazzo (Consorzio Train), Domenico Lorusso (Daken SpA), Angelo Donvito (Digimat Srl), Piero De Fazio (Enea), Stefania D’Adamo (Ht&l Srl), Vincenzo Di Miscio (Plasticform Srl), Luigi Montano (Sit Srl), Rocco Mozzillo (Unibas), Francesco Iantorno (Inelectric srl).

Il Comitato Tecnico Scientifico che rappresenta il grande laboratorio strategico del Cluster, sarà composto dal coordinatore Piero De Fazio (Enea) e da Angelo Raffaele Braia (Brecav Srl), Stefano Capobianco (Centro Ricerche Fiat S.C.p.A.), Antonio Sordetti (Cmd SpA), Paola D’Antonio (Unibas), Antonio Santagata (Cnr), Gianfranco Spalluto (Coing Soc. Coop. A r.l.), Luca Corrado (Daken Spa), Angelo Donvito (Digimat Srl), Vincenzo Antenori (Feba srl), Giovanni Ignomirelli (Istituto Pilota Srl, Giuseppe Lorusso – (Lokhen SpA), Umberto Brindisi (Sintesi Srl), Francesco Zirpoli (Stm Industriale SpA), Elena Pierro (Unibas), Gianpiero Ricciardi (Luxant Srl), Donato Carriero (Asd Sas), Giovanni Patrone (Patrone e Mongiello spa).

“Fondamentale sarà – ha concluso Braia – rafforzare ulteriormente la nostra presenza nel Cluster Tecnologico Nazionale “Fabbrica Intelligente” e il rapporto con ANFIA che ci permetterà di confrontarci con ulteriori esperienze vissute sul territorio nazionale ed internazionale, intercettando e valorizzando le tante opportunità che il mercato offre.

Anche grazie agli strumenti attivati dalla Regione Basilicata e ai fondi nazionali ed europei potremo dare continuità e ulteriormente rafforzare nuove progettualità e attività oriente al mondo dell’innovazione”.