ANAS : nel mese di marzo attivita’ programmate in corrispondenza del viadotto Fortunato a Senise

Entro il prossimo mese di marzo, lungo la SS653 “Fondo Valle Sinni”, Anas effettuerà nuove attività (già programmate) in corrispondenza del viadotto ‘Fortunato’, situato nel territorio di Senise (Potenza).

Tali interventi – finalizzati ad eseguire la rimozione di parte di materiale che “spinge” sull’opera a causa di un pregresso dissesto franoso (originatosi a circa 500 metri della statale, in aree di competenza di Terzi) – consentiranno quindi il riposizionamento in asse del viadotto.

Inoltre, è già stata finanziata l’esecuzione di sondaggi ed approfondimenti tecnici, necessari alla progettazione di un più ampio intervento a difesa dell’opera, che verranno avviati in primavera.

Nel contempo, Anas continua a monitorare le condizioni della propria infrastruttura stradale allo scopo di garantire (così come allo stato attuale) la transitabilità della arteria viaria.

L’Azienda è quindi al lavoro su tutti i fronti possibili, attesa la necessità di risolvere a monte, in maniera definitiva, il più ampio problema del dissesto franoso, in aree non di competenza Anas.