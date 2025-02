22 febbraio a Senise laboratorio del CUPË CUPË in attesa dell’evento finale del Carnevale

Sabato 22 febbraio 2025 dalle ore 17,30 nell’Oliver Ristorante a Senise è in programma il laboratorio del CUPË – CUPË, il carnevale della tradizione.

In vista dell’evento conclusivo del carnevalesenise2025 previsto per il giorno 02 marzo numerose sono le realtà del mondo dell’animazione culturale e associazionistico che nella “Città del peperone” si sono riunite per dar vita ad un evento che si preannuncia grandioso per attività e coinvolgimento festoso tra tradizione e divertimento.

Tra gli appuntamenti un laboratorio pensato per piccoli ed adulti per la costruzione dello strumento che più caratterizza la storia tradizionale del Carnevale di Senise e della Basilicata intera.

Trasferire il valore identitario, tramandare e rendere accattivante la riproposizione delle attività di una volta soprattutto guardando ai più piccoli, sono questi fra i vari obiettivi che un largo numero di associazioni si prefiggono per questo appuntamento creativo .

Ritualità e suoni rivisitati anche attraverso associazioni di giovani musicisti.

Far conoscere e rivivere i riti carnascialeschi della nostra società contadina del 900 , le visite festose per le case offrendo i propri canti “cupi “ a chieder doni ,attraverso i racconti e le testimonianze di artigiani che saranno presenti al laboratorio .

Il laboratorio è rivolto a tutti in forma gratuita con uno sguardo ai più piccoli . I partecipanti saranno accompagnati dai numerosi volontari nella realizzazione del proprio “cupe cupe” , durante il pomeriggio si proseguirà con attività festose e canti accompagnati proprio dal ritmo e caratteristico suono dello strumento nonché da giovani musicisti che rivisiteranno le tradizionali “strofette”.

Un modo questo per non disperdere la memoria e rendere immersive le esperienze e gli eventi del periodo più festoso e scanzonato dell’anno il carnevale.

Ad annunciarlo i promotori dell’’evento Pro loco Senise APS e l’associazione Sinapsi che in collaborazione con Caly Events, E.T.S. Club della musica, Arte Vita, Albachiara APS, Gioia e Speranza, Medihospes, Assa e Parrocchie di Senise seguiranno le attività previste.