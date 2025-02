La Caduta – Domenica 23 febbraio Ezio Mauro nel Nuovo Teatro Comunale di Ruvo di Puglia la prima regionale del suo spettacolo

Una messa in scena in otto quadri che ripercorre i drammatici mesi del 1943, tra la caduta di Mussolini e la nascita della Repubblica di Salò; sullo sfondo un’Italia in bilico, travolta da un’accelerazione improvvisa della Storia, ancora ignara della svolta che prenderà il suo destino.

Si presenta così, sul palco, La Caduta. Cronache della fine del fascismo, lo spettacolo prodotto da Elastica, di e con Ezio Mauro, giornalista e già direttore dei quotidiani La Stampa e La Repubblica, che andrà in scena in prima regionale nel Nuovo Teatro Comunale di Ruvo di Puglia domenica 23 febbraio alle ore 19.00.

Una conferenza scenica basata sull’omonimo libro del giornalista piemontese e concepita come un movie-podcast live, in virtù della collaborazione in voce degli attori Ivonne Capece e Massimiliano Briarava.

A cura di Briarava anche il sound design, grazie al quale le parole scritte da Ezio Mauro sono immerse in una nuova e sorprendente modalità di fruizione. Ad accompagnare il racconto anche un ricco repertorio iconografico curato da Carmen Manti.

Ezio Mauro porta a teatro gli ultimi giorni del fascismo di Stato, raccontando in cronaca diretta, come se fosse cronista di quegli avvenimenti, un Paese in bilico tra un regime in declino e un futuro che non ha ancora preso forma, raccontando la svolta del Paese come se fosse un cronista di quegli avvenimenti: dalla tragedia della guerra ai bombardamenti, alla drammatica seduta del Gran Consiglio che sfiducia Mussolini fino all’arresto del Duce a casa del Re.

Mauro, seduto da solo su un semplice baule di scena, con una piccola luce e un leggio, racconta quei mesi e la caduta del regime, alternandosi con voci fuori campo e contributi audio dell’epoca.

Al suo fianco uno schermo, su cui appaiono le immagini che rafforzano il racconto. Il racconto prosegue con la prigionia di Mussolini a Ponza, alla Maddalena e sul Gran Sasso, fino alla liberazione con gli alianti delle SS e all’incontro in Germania con Hitler che lo convincerà a ritornare in Italia costituendo la Repubblica di Salò.

La cronaca viva di una vicenda decisiva della storia italiana, con le figure del Re, di Mussolini e di Badoglio che campeggiano.

Lo spettacolo rientra nell’ambito della ricchissima stagione 2024/2025 del Nuovo Teatro Comunale di Ruvo di Puglia, realizzata in collaborazione e con il sostegno del Comune di Ruvo di Puglia, che chiude il triennio dal titolo “Lo stato dell’Arte” e si presenta con un’ambiziosa proposta drammaturgica e culturale, capace di intercettare e accogliere un pubblico quanto mai vasto ed eterogeneo.

E, ancora, in grado di generare spunti e riflessioni, accendere connessioni e relazioni, di affrontare i temi del quotidiano e di spaziare, con garbo e consapevolezza, tra la leggerezza del sogno e la profondità dell’analisi.