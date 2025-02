Potenza, maxi-sequestro di droga: un kg di hashish e marijuana, due arresti

Ancora un successo nella lotta contro il traffico di stupefacenti a Potenza.

I Carabinieri del Reparto Operativo del Comando Provinciale hanno tratto in arresto due giovani di San Fele, un maggiorenne e un minorenne, trovati in possesso di un ingente quantitativo di droga.

Durante un controllo notturno lungo la SS658, nei pressi di Filiano, i militari hanno fermato un’auto che procedeva a velocità sostenuta. L’atteggiamento nervoso dei due occupanti ha insospettito i Carabinieri, che hanno deciso di approfondire il controllo.

La perquisizione dell’auto ha portato al rinvenimento di una busta nascosta tra le gambe del passeggero. All’interno, un chilo di hashish, suddiviso in dieci panetti, e 12,5 grammi di marijuana.

I due giovani sono stati condotti presso gli uffici dell’Arma di via Pretoria e dichiarati in stato di arresto.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati accompagnati presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari.

Il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato gli arresti, disponendo gli arresti domiciliari per uno e l’immediata liberazione per l’altro.

Questo ennesimo risultato operativo testimonia il costante impegno dei Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza nella lotta contro la criminalità e a tutela della sicurezza della collettività.