Sanremo 2025, è la serata delle cover e dei duetti. Benigni all’Ariston: ‘Ho detto Bella ciao a Marcella, un casino’

Al via la quarta serata del festival di Sanremo dedicata alle cover e ai duetti, quest’anno aperti anche agli incroci tra gli artisti in gara.

La classifica finale, decisa da Televoto (34%), Radio (33%) e Sala Stampa (33%), determina il vincitore della serata, risultato che però non incide su quello finale. Si parte con Roberto Benigni.

Co-conduttori Mahmood (due volte vincitore del Festival, nel 2019 con Soldi e nel 2022 in coppia con Blanco con Brividi) e Geppi Cucciari, che è già salita sul palco dell’Ariston nel 2012, con Gianni Morandi, quando lanciò tra l’altro un appello per la liberazione della cooperante Rossella Urru, rapita in Algeria.

Roberto Benigni: ‘Ho detto Bella ciao a Marcella, un casino’