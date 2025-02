La Regione Basilicata punta sulla transizione green

Oggi è stato firmato l’atto di costituzione ufficiale della “Green Community Miglionico”, la prima Comunità Energetica Rinnovabile (CER) in forma cooperativa della Basilicata.

“Un passo importante per la transizione ecologica della regione che vede nei cittadini i veri protagonisti del cambiamento verso un modello più sostenibile e partecipativo”: lo ha sottolineato l’assessore regionale alla Salute e al Pnrr, Cosimo Latronico, intervenendo all’incontro di Miglionico.

OPPORTUNITA’ – Le comunità energetiche rappresentano una soluzione innovativa per la produzione e il consumo di energia rinnovabile.

Grazie a queste iniziative, cittadini, imprese ed enti locali possono condividere l’energia prodotta da fonti sostenibili, riducendo i costi e l’impatto ambientale. Durante l’incontro di presentazione della Green Community è stato sottolineato come queste realtà portino benefici in termini di sostenibilità ambientale, utilizzo democratico delle risorse e inclusione sociale.

REGIONE – L’assessore Latronico ha ribadito l’impegno della Regione Basilicata nel sostenere e accelerare la transizione green, evidenziando in particolare l’azione portata avanti dal Dipartimento Ambiente e dall’assessore Laura Mongiello.

“Nel 2023 – ha spiegato Latronico – la Regione ha lanciato un bando, con un finanziamento complessivo di 1,3 milioni di euro, destinato ai comuni lucani per la creazione di Comunità energetiche. Il contributo a fondo perduto previsto per ogni comune è di 9.000 euro. Circa 90 comuni hanno partecipato all’iniziativa e nel corso del 2024 si assisterà alla nascita di nuove CER sul territorio”.

Il Piano regionale per le comunità energetiche si inserisce in una strategia più ampia che punta a: incrementare la produzione di energia sostenibile, ampliando l’uso delle fonti rinnovabili sia nel settore residenziale che nelle grandi infrastrutture; migliorare l’efficienza energetica, con particolare attenzione alla riqualificazione del patrimonio edilizio della Pubblica Amministrazione; investire in nuove infrastrutture e sistemi di accumulo, fondamentali per la stabilità e la continuità della produzione energetica da fonti rinnovabili.

QUADRO NAZIONALE – L’impegno della Regione s’inserisce in un quadro generale nazionale che prevede due principali misure di supporto: 1. Incentivo in tariffa per l’energia rinnovabile prodotta e condivisa all’interno della CER, con un limite di 5 GW di potenza incentivabile e una scadenza fissata al 31 dicembre 2027. 2. Contributo a fondo perduto per i comuni sotto i 5.000 abitanti, fino al 40% dei costi ammissibili per la realizzazione o il potenziamento di impianti rinnovabili.

Questa misura è finanziata dal PNRR con 2,2 miliardi di euro, con l’obiettivo di installare almeno 2 GW di nuova potenza entro il 30 giugno 2026.

I benefici riguardano tutte le principali tecnologie rinnovabili: fotovoltaico, eolico, idroelettrico e biomasse, con impianti fino a 1 MW di potenza. I destinatari dei finanziamenti includono cittadini, imprese, enti pubblici, enti di ricerca, organizzazioni del terzo settore e amministrazioni locali.

SOSTENIBILITA’ – “La nascita della Green Community Miglionico – ha ribadito Latronico – rappresenta un importante traguardo per la Basilicata, segnando l’inizio di una nuova fase nello sviluppo delle energie rinnovabili sul territorio.

Con il supporto della Regione e le opportunità offerte dal PNRR – ha proseguito l’assessore – il numero di comunità energetiche è destinato a crescere, contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO2, all’indipendenza energetica e alla creazione di nuovi modelli di sviluppo sostenibile.

La sfida ora è diffondere la consapevolezza e incentivare la partecipazione attiva dei cittadini e delle imprese, affinché la transizione ecologica diventi una realtà concreta e condivisa”.