Affondo di Vance sull’Europa ‘Dimenticate i valori comuni’. Scontro con Berlino sull’Afd

Vance: ‘Potremo arrivare ad un’intesa ragionevole tra Russia e Ucraina’

“Potremo arrivare a un accordo ragionevole tra Russia e Ucraina”. Lo ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance alla conferenza sulla sicurezza di Monaco.

Vance: ‘Mi preoccupa l’allontanamento dell’Ue da valori comuni’

“La minaccia che mi preoccupa di più nei confronti dell’Europa non è la Russia, non è la Cina, non è nessun altro attore esterno; ciò che mi preoccupa è la minaccia dall’interno, l’allontanamento dell’Europa da alcuni dei suoi valori più fondamentali, valori condivisi con gli Stati Uniti d’America”.

Lo ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance alla conferenza sulla sicurezza di Monaco.

Von der Leyen: ‘Kiev deve negoziare da posizione di forza’

“Il popolo ucraino, come noi, ha il massimo interesse a vedere una pace giusta e duratura. Questo è particolarmente vero se i Paesi europei devono garantire la sicurezza e assumersi la responsabilità della ricostruzione. Siamo fermamente al fianco dell’Ucraina.

Con i nostri numerosi partner internazionali vogliamo assicurarci che possa decidere da una posizione di forza le condizioni in cui tutte le parti depongono le armi. Il futuro dell’Ucraina è anche il futuro dell’Europa.” Lo ha detto la presidente della Commissione Ursula von der Leyen in un punto stampa al Transatlantic Forum della Csu organizzato a margine della Conferenza di Monaco.

Zelensky: Colloqui con Mosca dopo posizione comune alleati

L’Ucraina parlerà con la Russia solo quando Washington, Kiev e gli alleati europei avranno raggiunto una posizione comune. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Monaco.

“Siamo pronti a qualsiasi conversazione con l’America e i nostri alleati. Se ci forniranno risposte specifiche alle nostre richieste specifiche, e una comprensione comune del pericoloso Putin, allora, con la nostra posizione unitaria, saremo pronti a parlare con i russi”, ha affermato Zelensky.

Media, a Monaco incontro Kellogg-Zelensky-Yermak

E’ in corso alla conferenza sulla sicurezza di Monaco un incontro tra l’inviato speciale di Donald Trump per la Russia e l’Ucraina, Keith Kellogg, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il capo dell’ufficio presidenziale di Kiev, Andriy Yermak. Lo riporta Rbc-Ucraina.

Il Cremlino: ‘Truppe Usa in Ucraina? Aspettiamo spiegazioni’

Mosca aspetta di avere “spiegazioni” da parte degli Usa nei prossimi contatti su quanto affermato dal vice presidente JD Vance, che in un’intervista al Wall Street Journal non ha escluso l’invio di truppe americane in Ucraina se la Russia non negozierà in buona fede.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha affermato che si tratta di affermazioni che “non sono state fatte in precedenza”, e che quindi la Russia si aspetta “spiegazioni ulteriori” in merito nei prossimi contatti. Lo riferiscono le agenzie russe.

Vance: ‘l’Ue ovviamente coinvolta nei negoziati di pace’

L’Europa dovrebbe “ovviamente” essere coinvolta in qualsiasi negoziato di pace sull’Ucraina: lo afferma il vicepresidente Usa JD Vance, presente alla conferenza sulla sicurezza a Monaco.

Media, Kiev finalizza testo accordo con Usa su terre rare

Il governo ucraino ha finalizzato una bozza di accordo per garantire agli Stati Uniti l’accesso alle proprie riserve di terre rare e l’ha trasmessa ai funzionari statunitensi.

Lo riportano i media ucraini. Ora si aspetta la risposta degli Usa. L’accordo è stato discusso mercoledì dai presidenti Volodymyr Zelensky e Donald Trump e, secondo quanto anticipato dal New York Post nei giorni scorsi, l’Ucraina ha accettato di fornire agli Stati Uniti terre rare per un valore di 500 miliardi di dollari come pagamento per l’assistenza militare di Washington.

Mosca: ‘Non siamo invitati alla Conferenza di Monaco’

“La Russia non è stata invitata alla conferenza di Monaco” e quindi “non vi prenderanno parte rappresentanti del ministero degli Esteri né di altri organi”. Lo ha detto la portavoce della diplomazia russa, Maria Zakharova, citata da Tass.

Il Cremlino nega raid su Chernobyl, ‘provocazione di Kiev’

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha negato che la centrale nucleare di Chernobyl, in Ucraina, sia stata colpita in un bombardamento russo, affermando che si tratta di una “provocazione” di Kiev. Lo riferisce l’agenzia Ria Novosti.

Media, posticipato alle 16 l’incontro Vance-Zelensky

L’incontro tra il leader ucraino Volodymyr Zelensky e il vicepresidente Usa JD Vance alla Conferenza di Monaco è stato posticipato alle 16. Lo sostengono fonti della delegazione ucraina, come riportano i media ucraini. Secondo una fonte della delegazione ucraina, il motivo sarebbe l’approvazione di un memorandum di partenariato tra Ucraina e Stati Uniti.

Gb: ‘L’Ucraina è in un percorso irreversibile verso la Nato

L’Ucraina è in un “percorso irreversibile” verso la Nato, “come concordato dagli alleati al vertice di Washington dello scorso anno”. Lo ha detto il premier britannico Keir Starmer nel corso di una telefonata col presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il primo ministro ha inoltre ribadito il “sostegno concreto” a Kiev “per tutto il tempo necessario”.

Spagna: ‘L’epilogo in Ucraina non può essere che invadere paga’

L’Ue non può permettersi che dall’epilogo della guerra “ingiusta” in Ucraina la conclusione “per tutti” sia che “le guerre di aggressione pagano” e che con una guerra di aggressione “si può avere successo”: è quanto sostenuto dal ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, in un’intervista concessa a Rtve.

“In quel caso, il mondo sarebbe più instabile, e nessuno si potrebbe sentire al sicuro dalla possibilità che un suo vicino più potente un domani non voglia reclamare una parte del proprio territorio”, ha aggiunto Albares, secondo cui “il lavoro della Spagna va nella direzione di impedire che il mondo funzioni a colpi di minacce, in primo luogo garantendo che europei e spagnoli si sentano protetti”.

In merito alle iniziative del presidente Usa Donald Trump per l’eventuale inizio di negoziati sulla fine della guerra, il ministro spagnolo ritiene che “una pace express, una pace raffazzonata, fatta alle spalle dell’Ucraina e dell’Unione Europea, non garantisce una pace giusta.

E, peggio ancora, non garantisce una pace duratura. Pertanto, in questo caso la possibilità che la guerra ritorni in un futuro prossimo rimarrebbe viva”.

Il gas apre sotto i 50 euro con ipotesi di pace in Ucraina

Avvio in calo per il prezzo del gas che scende sotto i 50 euro. Gli operatori guardano positivamente alle trattative di pace tra Ucraina e Russia. Sotto i riflettori anche le mosse dell’Ue sugli stoccaggi e sul tetto al prezzo. Ad Amsterdam le quotazioni scendono del 2,8% a 49,90 euro al megawattora.

Zelensky: ‘Drone russo sulla copertura della centrale di Chernobyl’

Un drone d’attacco russo con una “testata altamente esplosiva” ha colpito la notte scorsa il sarcofago della centrale nucleare di Chernobyl, ovvero la massiccia struttura in acciaio e cemento che copre il reattore n. 4 del sito: lo ha reso noto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aggiungendo che è scoppiato un incendio ma che non è stato segnalato un aumento delle radiazioni.

Zelensky ha sottolineato che il sarcofago colpito “protegge il mondo dalle radiazioni del reattore n. 4 distrutto della centrale nucleare di Chernobyl”.

“L’Ucraina ha costruito questa protezione insieme ad altri Paesi d’Europa e del mondo, insieme all’America – con tutti coloro che vogliono una vera sicurezza per le persone – ha ricordato -..

La Russia di oggi è l’unico Stato al mondo che può attaccare tali strutture, occupare il territorio delle centrali nucleari e condurre ostilità senza considerare le conseguenze. E questa è una minaccia terroristica per il mondo intero”.

Il sarcofago della centrale nucleare di Chernobyl “è stato danneggiato da questo drone. Un incendio è stato spento. Il livello di radiazione non è aumentato e questo viene costantemente monitorato. Secondo le prime stime i danni alla struttura di protezione rifugio sono ingenti”.

Organizzatori della Conferenza sulla sicurezza: ‘Nessuna delegazione russa a Monaco’

Gli organizzatori affermano che alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco non è presente alcuna delegazione russa. Ieri sera il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che oggi a Monaco ci sarebbero stati colloqui tra funzionari americani, russi e ucraini.

Ieri Kiev ha negato contatti oggi con i russi e la Bbc aggiunge che, secondo loro fonti, è improbabile che il governo tedesco abbia concesso i visti ai russi.

Vance: ‘Truppe Usa in Ucraina se Putin non è in buona fede’

Gli Usa colpiranno Mosca con sanzioni e potenzialmente con azioni militari se il presidente russo Vladimir Putin non accetterà un accordo di pace con l’Ucraina che garantisca l’indipendenza a lungo termine di Kiev: lo ha detto il vicepresidente JD Vance al Wall Street Journal.

Vance ha affermato che l’opzione di inviare truppe Usa in Ucraina se Mosca non negozia in buona fede rimane “sul tavolo”. L’Ucraina deve avere “indipendenza sovrana”, ha aggiunto. Il Wsj commenta che Vance ha usato “un tono molto più duro” rispetto al segretario alla Difesa Pete Hegseth, il quale aveva suggerito che gli Usa non avrebbero impegnato le forze.

