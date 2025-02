Nasce il Premio Strega Saggistica per capire il mondo Nel Comitato Paolo Giordano. Il 16 aprile la cinquina

Nasce il Premio Strega Saggistica con l’intento di “contribuire al dibattito pubblico, incentivare la conoscenza del bene comune e promuovere l’editoria di qualità”.

Nel comitato scientifico che sceglierà la cinquina di cui è previsto l’annuncio il 16 aprile a Roma, c’è il Premio Strega Paolo Giordano, intellettuali e giornalisti come Carlo Felice Casula, Alfonso Celotto, Simonetta Fiori, Francesca Mannocchi, Nico Pitrelli, Lucrezia Reichlin e Nino Rizzo Nervo.

Presieduto da Giovanni Solimine, presidente della Fondazione Bellonci, il Comitato vede anche la presenza di Antonella Ferrara, presidente e direttrice artistica del Festival Taobuk di Taormina dove il 20 giugno ci sarà la premiazione.

Il nuovo riconoscimento si aggiunge e completa il panorama di premi letterari assegnati dal Premio Strega che nel 2016 festeggerà 80 anni.

Dalla prima storica edizione del 1947 dedicata alla narrativa, il Premio ha allargato dal 2014 la propria attenzione alla letteratura europea, a quella per ragazzi e alla poesia raggiungendo un pubblico sempre più ampio e differenziato per età e per tipologia di letture.

“Lanciamo il Premio Strega Saggistica perché crediamo nella forza dei libri che sono spesso al centro del dibattito pubblico. Non vogliamo proporre ai lettori monografie di ricerca destinate agli specialisti, ma libri di approfondimento o di alta divulgazione che possano raggiungere un pubblico più vasto.

Opere che interpretano e talvolta precedono il comune sentire come Modernità liquida di Zygmunt Bauman o che sono entrati nel linguaggio comune come La Casta di Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella, ma anche libri dedicati a figure e momenti importanti della storia” ha spiegato il presidente della Fondazione Bellonci, Giovanni Solimine alla presentazione, l’11 febbraio, alla Casa dell’Architettura al complesso monumentale dell’Acquario Romano. All’evento è stato ricordato Luca Serianni e il suo libro Italiani Scritti.

Tra i temi al centro dell’attenzione: la sostenibilità ambientale, il rapporto tra cittadini e istituzioni, il ritorno delle guerre come strumento di risoluzione dei conflitti e l’impatto sociale delle nuove tecnologie.

Che con la saggistica si completi “il quadro delle forme letterarie del Premio” lo dice anche Giuseppe D’Avino, presidente di Strega Alberti Benevento.

La struttura del nuovo riconoscimento si ispira a quella già sperimentata nelle sezioni dedicate alla narrativa europea e alla poesia.

Possono partecipare esclusivamente opere scritte in lingua italiana, di autori viventi al momento della selezione, pubblicate in prima edizione tra marzo dell’anno precedente e febbraio dell’anno in corso: per la prima edizione, dall’1 gennaio 2024 al 28 febbraio 2025.

Non sono ammesse autopubblicazioni e opere edite unicamente in formato digitale o prive di codice Isbn. Spetterà al voto dei singoli componenti della Giuria – circa cinquanta personalità di spicco dell’accademia, della ricerca scientifica e del giornalismo d’inchiesta e culturale, inclusi i componenti del Comitato scientifico – scegliere il vincitore.

“Il comitato promotore premierà annualmente anche un saggista non italiano le cui opere siano state tradotte nel nostro paese” ha spiegato il direttore della Fondazione Bellonci, Stefano Petrocchi.

“Accoglieremo anche una parte di diversità editoriale che sta nelle seconde linee. Il problema vero della saggistica è legato ai soldi.

All’estero ci sono sovvenzioni per approfondire la ricerca, da noi non accade questo. Senza una saggistica seria, di approfondimento il dibattito è sempre più scadente.

Lo Strega può attirare investitori che diano fondi per la ricerca” è l’augurio di Giordano per questa nuova avventura.

Anche la giornalista e saggista Simonetta Fiori fa notare: “il rapporto tra quotidiani e pagine culturali è ancora molto vivace, ma la saggistica è un settore editoriale che rimane Cenerentola, con un -2% rispetto all’anno scorso secondo gli ultimi dati dell’Associazione Italiana Editori”.

In disaccordo Giuseppe Laterza, presente all’incontro, secondo il quale “la saggistica in Italia gode di ottima salute”.

Che ci sia bisogno “di trattazioni saggistiche per provare a sbrogliare la complessità del mondo” è la convinzione di Antonella Ferrara felice del sodalizio tra Taobuk e Premio Strega Saggistica.

A maggio i cinque autori candidati incontreranno il pubblico di lettori al Festival Scienza e Virgola di Trieste e a Roma all’Acquario Romano.

