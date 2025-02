CS Teatro ragazzi a Satriano di Lucania con “Le avventure delle sorelle e dei fratelli Pollicicchio”

Domenica 16 febbraio, alle ore 18, al Teatro Anzani di Satriano di Lucania andranno in scena “Le avventure delle sorelle e dei fratelli Pollicicchio”, uno spettacolo di teatro di narrazione e illustrazioni dal vivo per bambini e bambine dai 5 anni in su, prodotto dalla compagnia IAC Centro Arti Integrate e ispirato alla favola di Pollicino, di e con Nadia Casamassima, disegno dal vivo Rosita Uricchio, costumi Carmen Loconte, regia Andrea Santantonio.

L’appuntamento è il quarto in cartellone all’interno della terza edizione di “Scintille”, rassegna di teatro ragazzi per famiglie realizzata dalla Compagnia Teatrale Petra con il sostegno del Comune di Satriano di Lucania, attraverso il Programma Operativo Val d’Agri, e del Comune di Tito.

“C’erano una volta, in un tempo lontano, 4 sorelle e 3 fratelli. Quello era un tempo strano, in cui c’era una grande carestia, la carestia più grande di tutti i tempi, ma anche quella era una strana carestia. Difatti, non era il pane a mancare, quello che mancava era la vita. Perché in quel tempo strambo, a causa della Grande Paura che incombeva, i bambini e le bambine trascorrevano tutto il tempo in casa, senza più conoscere le cose del mondo.”

Così comincia la storia delle sorelle e dei fratelli Pollicicchio, che lasciano la casa e attraversano il bosco in nome della libertà e dell’avventura. Incontreranno diversi personaggi: Fiori, Volpe, Albero, Vento, Lupo e infine Casa dell’Orco, e ognuno di loro gli parlerà della propria Grande Paura. Uno spettacolo per superare le paure e riflettere sulla fratellanza e la sorellanza di tutte le creature.

IAC Centro Arti Integrate nasce nel 2010 a Matera, in una strada al confine tra la città antica e quella nuova. Si occupa di promozione e produzione teatrale, con un approccio collaborativo che unisce qualità artistica e impegno sociale attraverso spettacoli e progetti di comunità, esplorando narrazione, teatro fisico e corale e ricerca visuale. I temi ricorrenti della sua poetica sono la lotta politica e la crescita culturale, la fruizione e partecipazione allargata, la lotta alle ingiustizie sociali, l’attenzione alle fasce fragili della popolazione.

Compongono la rassegna “Scintille” sei spettacoli in abbonamento e uno fuori abbonamento cuciti su misura per i più giovani, in scena tra dicembre 2024 e giugno 2025 tra il Teatro Anzani di Satriano di Lucania e il Cecilia Centro per la Creatività di Tito, affiancati da laboratori, incontri e passeggiate in natura, il tutto pensato per coinvolgere bambini, ragazzi e adulti in un percorso che possa promuovere il teatro come luogo di scoperta e di condivisione tra generazioni.

Coinvolte compagnie del panorama nazionale con produzioni teatrali pensate per l’infanzia: Kuziba Teatro di Ruvo di Puglia (BA), Circo Madera di Torino, IAC Centro Arti Integrate di Matera, Koreja Teatro di Lecce, Principio Attivo Teatro di Uggiano La Chiesa (LE), Faber Teatro di Chivasso (TO).

Costo biglietti spettacolo: 5 euro adulti e bambini. Info e prenotazioni: tel. 327 2515604, email [email protected].