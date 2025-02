ASM – Sequestrati 65 kg di prodotti carnei in una macelleria di Matera

Il personale della UOC-Unità Operativa Complessa area B, diretta dal Direttore Vincenzo Walter Larocca, del Dipartimento Veterinario dell’Azienda Sanitaria di Matera congiuntamente al personale dei NAS di Potenza hanno proceduto al sequestro amministrativo, a carico di una macelleria di Matera, di circa 65 chili di prodotti carnei risultati non idonei al consumo umano, con la conseguente contestazione di più sanzioni amministrative

Si è proceduto alla sospensione dell’attività per gravi non conformità.

“Desidero esprimere il mio apprezzamento a tutto il personale del Dipartimento Veterinario – afferma il Direttore Generale dell’ASM Maurizio Friolo – per l’efficace intervento che ha contribuito in modo significativo alla tutela della salute pubblica e al rispetto delle normative sanitarie. Il vostro impegno e la vostra professionalità sono un esempio di eccellenza e di grande valore per la comunità.”

Nell’ambito delle attività finalizzate ad assicurare la sicurezza alimentare e a garantire un elevato livello di protezione del consumatore, le UOC programmano ogni anno controlli ufficiali congiunti presso gli esercizi che svolgono attività di preparazione, produzione, commercio e somministrazione di alimenti di origine animale e non.