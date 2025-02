Il Festival di Sanremo 2025 si arricchisce di un talento lucano: il senisese Dropkick, nome d’arte di un musicista che, pur vivendo a Roma, mantiene un forte legame con le sue origini. E’ lui ad accompagnare la cantante pugliese Serena Brancale sul palco dell’Ariston.

Dropkick, nonostante sia nato e viva a Roma, ha radici profonde a Senise, in Basilicata, da dove proviene la madre. Questo legame con la terra d’origine si traduce in un orgoglio. Dropkick suona il drumpad, uno strumento musicale elettronico, spesso utilizzato da DJ e musicisti per creare ritmi e suoni di batteria in modo innovativo.

L’abbinamento artistico tra Dropkick e Serena Brancale, con la sua voce potente e la sua musica che spazia tra soul, jazz e pop, promette un’esibizione che saprà emozionare e coinvolgere il pubblico del Festival.