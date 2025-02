La mail @basilicatanet.it in scadenza il 10 Aprile

A causa dell’obsolescenza tecnologica, il servizio di posta elettronica “@basilicatanet.it”, erogato dalla Regione Basilicata a titolo gratuito nell’ambito del progetto “Un computer in ogni casa”, verrà dismesso il 10 aprile 2025.

In base alla nuova normativa europea sulla cybersecurity (Regolamento UE 2022/2555 entrato in vigore il 17 gennaio 2023 e recepito in Italia con D.L. n.138 09/2024), infatti, il servizio non garantisce il soddisfacimento dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalla norma e, soprattutto, la protezione dalle minacce informatiche. Per tali ragioni è necessario e urgente procedere con l’interruzione del servizio di posta elettronica ordinaria “@basilicatanet.it”.

In allegato le condizioni generali del servizio “Accesso ai servizi online della Regione Basilicata” per l’utilizzo dei servizi.

Tutto ciò premesso, per evitare la perdita dei dati e delle comunicazioni, si invitano i cittadini a:

Scaricare i vostri messaggi di posta e gli eventuali allegati da archiviare su un altro supporto digitale. Salvare qualsiasi informazione importante che non sia più accessibile dopo la dismissione del servizio che avverrà il giorno 10 aprile 2025.

Per prevenire ulteriori disagi all’utenza, una copia della casella di posta resterà archiviata per i successivi 2 mesi.

Trascorso quest’ulteriore periodo i dati saranno cancellati definitivamente. Per qualsiasi necessità o assistenza è possibile contattare il supporto tecnico all’indirizzo [email protected] o al numero [0971-666204] durante le ore d’Ufficio.