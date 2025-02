Miskiglio: Comitato per la Certificazione IGP

Quattro comuni del comprensorio del Serrapotamo (Fardella, Teana, Calvera e Chiaromonte) si sono uniti per valorizzare un prodotto locale unico: la farina di miskiglio. Questa farina, ottenuta da un mix di cereali e legumi, rappresenta un elemento importante della tradizione gastronomica locale, un tempo considerata il “piatto unico dei poveri”.

Il miskiglio è una farina composta da diversi cereali (come grano, orzo, farro) e legumi (come fave, ceci, lenticchie), coltivati e trasformati insieme. Questa miscela conferisce alla farina un profilo nutrizionale ricco e un sapore unico, che si riflette nei piatti tradizionali preparati con essa.

L’Indicazione Geografica Protetta (IGP) è un marchio di origine che viene assegnato a prodotti agricoli e alimentari le cui caratteristiche sono strettamente legate al territorio in cui vengono prodotti. Ottenere la certificazione IGP per il miskiglio significherebbe:

Proteggere il prodotto : Il marchio IGP tutela il nome del miskiglio da imitazioni e contraffazioni, garantendo ai consumatori l’origine e la qualità del prodotto.

: Il marchio IGP tutela il nome del miskiglio da imitazioni e contraffazioni, garantendo ai consumatori l’origine e la qualità del prodotto. Valorizzare il territorio : La certificazione IGP promuove il legame tra il miskiglio e il territorio del Serrapotamo, valorizzando le tradizioni agricole e gastronomiche locali.

: La certificazione IGP promuove il legame tra il miskiglio e il territorio del Serrapotamo, valorizzando le tradizioni agricole e gastronomiche locali. Sostenere i produttori: Il marchio IGP può aprire nuove opportunità di mercato per i produttori di miskiglio, aumentando la visibilità del prodotto e стимулируя la sua produzione.

Il comitato promotore per la certificazione IGP del miskiglio è stato costituito con l’obiettivo di avviare il processo di riconoscimento. Il comitato è composto da rappresentanti dei quattro comuni coinvolti, produttori locali e altri soggetti interessati alla valorizzazione del miskiglio. Il comitato lavorerà per definire il disciplinare di produzione, che stabilirà le regole per la produzione del miskiglio IGP, e per presentare la domanda di riconoscimento alle autorità competenti.

La Regione Basilicata ha espresso il proprio sostegno all’iniziativa del comitato promotore, riconoscendo l’importanza della certificazione IGP per la valorizzazione del miskiglio e del territorio del Serrapotamo. Il sostegno della Regione sarà fondamentale per il successo del processo di riconoscimento.