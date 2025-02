Giorno del Ricordo: Pittella (Consiglio regionale), ‘Memoria sia monito per il futuro’

In occasione del Giorno del Ricordo, che si celebra il 10 febbraio, il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, ha voluto ricordare le vittime delle foibe e l’intera comunità degli esuli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia.

“A loro va il nostro pensiero in questa giornata che deve essere per tutti un momento di profonda riflessione per preservare la memoria di un capitolo drammatico della nostra storia, affinché resti vivo nella coscienza civile del Paese”, ha dichiarato Pittella.

Il presidente ha sottolineato come la commemorazione non debba essere un atto formale, bensì un impegno morale a tramandare la verità di quegli eventi. “Solo attraverso la conoscenza del passato – ha aggiunto – possiamo costruire una coscienza civile capace di prevenire future divisioni e violenze”.

Pittella ha poi rivolto un pensiero alle nuove generazioni, chiamate a custodire questa memoria non come un peso, ma come un patrimonio di consapevolezza e responsabilità. “Il ricordo sia monito per il futuro e simbolo di riconciliazione”, ha concluso.