Super Bowl 2025, l’evento da miliardi di dollari. Attesi sugli spalti Donald Trump e Taylor Swift

Cresce l’attesa per il Super Bowl 2025. Quest’anno ci sono tutti gli ingredienti per uno spettacolo frizzante. A cominciare da due “super ospiti” con poca simpatia reciproca: l’habitué Taylor Swift e a quanto pare Donald Trump.

L’annunciata presenza dell’inquilino della Casa Bianca è già storia, scrivono i media Usa: “Primo presidente degli Stati Uniti in carica a partecipare all’evento”.

E ancora a sfidare i Chiefs di Kansas City (campioni uscenti) ci saranno i Philadelphia Eagles (Vinsero nel 2018 la finalissima della National Football League) etichettati come irriverenti – e non accolti a Washington – per essersi “inginocchiati durante l’inno nazionale” sulla scia di protesta del quarterback dei San Francisco 49ers Colin Kaepernick.