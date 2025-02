L’ASM aderisce all’iniziativa “Cardiologie aperte”. Consulenze gratuite il 10 febbraio

In occasione della settimana di “cardiologie aperte” il giorno 10 febbraio 2025 dalle ore 8,30 alle 11,30 nell’ambulatorio di cardiologia in via Montescaglioso a Matera verranno erogate consulenze cardiologiche gratuite.

Gli specialisti cardiologi forniranno una valutazione approfondita della salute cardiovascolare, rispondendo a dubbi, monitorando i fattori di rischio e offrendo consigli su stili di vita sani. Verrà consegnato materiale informativo per la prevenzione cardiovascolare.

L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare la comunità sull’importanza della prevenzione e di aiutare chiunque desideri tenere sotto controllo la propria salute cardiaca.

Per prenotazioni e ulteriori informazioni è sufficiente presentarsi all’ambulatorio e rivolgersi alla coordinatrice, Nunziata Cotugno.

Saranno accettati i primi venti cittadini.

Non perdere l’opportunità di prenderti cura del tuo cuore: la prevenzione è la chiave per una vita lunga e sana.