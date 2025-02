LA LUCANA FILM COMMISSION ALLA BIT DI MILANO

Lunedì 10 febbraio, alle 11.30, a Rho ( Milano),presso il Padiglione 11, Stand P47 dedicato alla Regione Basilicata nell’ambito della BIT ( Borsa Internazionale del Turismo) 2025, la Lucana Film Commission parteciperà alla conferenza congiunta ” Vision&location. Cinema e cultura del turismo in Basilicata”.

Per la prima volta la Fondazione Lucana Film Commission si racconta alla BIT, indiscusso mercato italiano ed internazionale per la promozione dei territori, e dove anche in questo 2025 l’APT Basilicata offre gli spazi del suo stand a numerosi incontri declinati all’insegna dei punti chiave del programma di promozione, condiviso con enti, associazioni e realtà che operano in Basilicata.

” La Lucana Film Commission inaugurerà la sua presenza alla BIT raccontando e mostrando i punti di forza del suo programma 2025- afferma la Presidente della LFC Margherita Gina Romaniello.

Siamo davvero soddisfatti di suggellare in questo prestigioso appuntamento, uno spirito di collaborazione e cooperazione fra gli Enti regionali che in Basilicata si distinguono per la loro mission di promozione del territorio, della sua cultura , delle sue molteplici vocazioni”.

Accanto al Presidente della Regione, Vito Bardi, al Presidente del Consiglio regionale, Marcello Pittella, al Direttore di MT Basilicata 2019, Antonio Nicoletti, e naturalmente alla Direttrice di APT Basilicata, Margherita Sarli, la Lucana Film Commission anticiperà alla stampa ed al pubblico i punti salienti delle attività previste nel 2025 : dalla realizzazione dei film e dei documentari vincitori del bando incoming e del bando LUCANA DOC- quattro assi per raccontare la Basilicata, ai tanti appuntamenti del Festival itinerante di cinema e letteratura SCREENBOOK, dalle pagine allo schermo, ai corsi di formazione per il cinema, passando per una Mostra dedicata alla lucana Lina Wertmuller, la più grande regista italiana, e ad oggi l’unica premiata con un Oscar.

Ed ancora iniziative che celebreranno gli 800 anni del Cantico delle Creature di San Francesco: un concorso di cortometraggi, iniziative fra cinema teatro e musica ed una rete di luoghi francescani da unire con film e concerti all’insegna della narrazione del più conosciuto ed amato Santo, che molto tempo prima dell’avvento dei social seppe rendere virale nel mondo la semplice grandezza del suo messaggio.