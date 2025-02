Ferrandina alla BIT di Milano: “Rinascimento Lucano” in mostra

Il Comune di Ferrandina sarà presente alla BIT (Borsa Internazionale del Turismo) di Milano, in programma dal 9 all’11 febbraio 2025. La città presenterà, insieme all’Apt Basilicata, il suo ambizioso Piano Strategico del Turismo “Rinascimento Lucano”, una visione completa per lo sviluppo turistico del territorio.

Il piano si basa su principi di sostenibilità, innovazione e coinvolgimento della comunità locale, con l’obiettivo di valorizzare il ricco patrimonio culturale, storico e naturale di Ferrandina e dell’intera regione.

Focus sul turismo esperienziale e sulla “Tornanza”

“Rinascimento Lucano” punta a intercettare le nuove tendenze del turismo, come il turismo esperienziale, il turismo dei cammini, il bike-tourism, il turismo delle radici, il turismo enogastronomico e il turismo delle passioni. Un’attenzione particolare è rivolta al concetto di “Tornanza”, ovvero il ritorno delle nuove generazioni nei territori d’origine, stimolato dalla creazione di nuove opportunità economiche e culturali legate al turismo.

Un’offerta turistica integrata e di qualità

Il piano prevede diverse linee strategiche, tra cui la valorizzazione del patrimonio culturale e storico, lo sviluppo del turismo sostenibile, l’innovazione e la rigenerazione urbana, il miglioramento delle infrastrutture e dell’accessibilità, la promozione e il marketing integrato, il coinvolgimento della comunità e la formazione, e la diversificazione dell’offerta turistica.

Promozione sui social e iniziative speciali

Per promuovere il percorso turistico integrato di Ferrandina, è stato elaborato un piano editoriale per la comunicazione social che si concentra sulla promozione attraverso contenuti accattivanti, video e foto professionali ed emozionali. Sono previsti, inoltre, due educational tour e press trip, la collaborazione con influencer, giornalisti e blogger, la partecipazione alle Fiere e un programma di formazione per gli operatori locali.

Appuntamento alla BIT

Il Comune di Ferrandina invita tutti gli operatori del settore turistico, i giornalisti e gli appassionati a visitare il proprio stand alla BIT di Milano per scoprire le opportunità offerte dal “Rinascimento Lucano” e per conoscere da vicino le bellezze e le peculiarità di questo territorio ricco di storia, cultura e tradizioni.